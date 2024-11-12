Balkanlar'da Türkçe Öğretimi Sempozyumu Başlıyor

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "3. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" yarın başlayacak.

Türkiye Maarif Vakfı, Tiran New York Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle IUS'un ev sahipliği yapacağı sempozyumun ana teması "Şehir, Kültür ve Medeniyet: Balkanlar" olacak.

Balkanlar'da Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmalarını desteklemek ve Balkan coğrafyasına dair sosyal bilimlerde yürütülen çalışmaları öne çıkararak geniş bir bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenen sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, İran, Karadağ, Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Sırbistan gibi birçok ülkeden gelen akademisyenler tarafından 65 bildiri sunulacak.

15 Kasım'da bitecek sempozyum sonunda sunulan bildiriler, kitap haline getirilecek.