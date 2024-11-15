Balkanlar'da Türkçe Öğretimi Sempozyumu Sona Erdi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "3. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" kapanış oturumuyla sona erdi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tiran New York Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle IUS'un ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda, kapanış ve değerlendirme oturumu yapıldı.

"Şehir, Kültür ve Medeniyet: Balkanlar" temasıyla düzenlenen programda, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Zeynep Arkan, sempozyumun değerlendirmesini yaptı.

Balkanlar'da Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmalarını desteklemek ve Balkan coğrafyasına dair sosyal bilimlerde yürütülen çalışmaları öne çıkararak geniş bir bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenen sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, İran, Karadağ, Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Sırbistan gibi birçok ülkeden gelen akademisyenler katıldı.

Akademisyenler tarafından sunulan 65 bildiri kitap haline getirilecek.