Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye 29 Kasım Pazar günü Trakya'dan başlayarak, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği, ancak 29 Kasım Pazar günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle yurdun iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

'ERKEN UYARILAR TAKİP EDİLMELİ'

Yağışların sahil kesimlerinde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

BEKLENEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

Bazı il merkezlerinde 29 Kasım - 04 Aralık 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıkları; Ankara'da sıfırın altında 2 derece, İstanbul'da 5 derece, İzmir'de 6 derece, Bolu'da sıfırın altında 2 derece, Samsun'da 6 derece, Trabzon'da 8 derece, Erzurum'da sıfırın altında 2 derece, Eskişehir'de sıfırın altında 1 derece, Afyonkarahisar'da sıfırın altında 1 derece ve Sivas'ta sıfırın altında 2 derece olarak gerçekleşecek.