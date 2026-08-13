Balkonda dengesini kaybeden kadın düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balkonda dengesini kaybeden kadın düşerek hayatını kaybetti

Balkonda dengesini kaybeden kadın düşerek hayatını kaybetti
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 2’nci kattaki dairede balkon demirine yaslanırken dengesini kaybedip düşen Şerif Temel (64), hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin balkonunda bulunan demirlere yaslanan 64 yaşındaki Şerif temel birden dengesini kaybetti. İkinci kattan beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.  Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Danişmentli köyünde dün iddiaya göre; evinin balkonundaki demirlere yaslanan Şerif Temel, dengesine kaybederek ikinci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Temel için sağlık ekiplerine haber verildi. Temel, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, kadının düştüğü an çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Balkonda dengesini kaybeden kadın düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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