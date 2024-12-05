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Balon Balığı Avcılığı Artıyor

Balon Balığı Avcılığı Artıyor

Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle Doğu Akdeniz'de balon balığı avcılığı 133 kat artış gösterdi.

05.12.2024 12:22
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Tarım ve Orman Bakanlığının avlanması için verdiği destek tutarını yükseltmesiyle Doğu Akdeniz'de benekli balon balığı avcılığı büyük oranda arttı.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, Akdeniz kıyılarında popülasyonu artan balon balıklarının büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu söyledi.

Bakanlığın istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Kökçüoğlu, bu kapsamda balon balığı avcılığına verilen desteklemelerin arttırıldığını belirtti.

Kökçüoğlu, bu yıl çıkarılan 13 Nisan tarihli tebliğle benekli balon balığında destekleme fiyatının yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkarıldığını anlattı.

Artışın avcılığa da yansıdığına işaret eden Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizde 22 Nisan'dan itibaren balon balığı avlayan balıkçılarımızdan alımları başlattık. 2 Aralık itibarıyla balon balığı alımımız sona ermiştir. 2022 yılında ilimizde hiç balon balığı avcılığı yapılmamıştı. Geçen yıl ise bir tekneye 315 balık karşılığında 787 lira ödeme yaptık. Desteklemenin artmasıyla bu yıl 22 Nisan'dan itibaren 23 balıkçı teknemizden 41 bin 803 balon balığı teslim aldık. Geçen yıla göre alınan balon balığı miktarı 133 kat arttı. Bunun karşılığında 424 bin 500 lira destekleme ödemesini en kısa zamanda balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Desteklerin artmış olması, bu yıl avın ciddi anlamda artmasına neden oldu. Balıkçılarımızın ellerine sağlık. Denizlerimizi bu istilacı türden en kısa zamanda kurtarmaya çalışacağız."

Kökçüoğlu, gelecek yıl da balon balığı alımı yapacaklarını belirterek, balıkçıların konuya ilgi göstermesini beklediklerini sözlerine ekledi.

"Desteklerle bu balığın verdiği zararı azaltmaya çalışıyoruz"

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu da balıkçıların balon balığının ekonomik türler üzerindeki baskısından çok mağdur olduklarını söyledi.

Bakanlığın balon balığı avcılığına verdiği destek tutarını arttırmasından memnun olduklarını anlatan Safsoylu, "Bakanlığımızın sağladığı desteklerle bu balığın verdiği zararı azaltmaya çalışıyoruz. Bu yıl yaklaşık 42 bin balon balığı denizlerimizden toplanmıştır. Bu da Bakanlığımızın vermiş olduğu destekle oldu. Bu desteklerin balon balığının toplanmasında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu, devam ettikçe ekonomik tür üzerinde baskı yapan bu balığı inşallah yok edeceğiz." diye konuştu.

"Biz, bu sene epey miktarda balık verdik"

Karataş ilçesinde 5 yıldır trol avcılığı yapan Volkan Yılmaz da daha önce Antalya'da da çalıştığını, her iki bölgede de sıklıkla balon balığına rastladığını söyledi.

Avda yakaladıkları balon balıklarını yetkililere teslim ettiklerini belirten Yılmaz, "Biz, bu sene epey miktarda balık verdik. Bu istilacı türün yok olması için çalışmaların daha da artırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balon Balığı Avcılığı Artıyor - Son Dakika

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