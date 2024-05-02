Bangladeş Başbakanı ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Bangladeş Başbakanı ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine tepki gösterdi

Bangladeş Başbakanı ABD\'deki Filistin\'e destek gösterilerine tepki gösterdi

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polisin müdahale etmesine tepki gösterdi. Hasina, ABD'deki öğrenci ve öğretim üyelerinin gözaltına alınmasını demokrasiye aykırı olarak değerlendirdi ve ABD'nin insan hakları konusunda nutuk atmasını talihsizlik olarak nitelendirdi. Ayrıca, ABD'deki silahlı saldırıları hatırlatarak, Amerika'nın öncelikle kendi insan hakları durumlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti. Hasina, ülkesinin Filistin'e olan desteğini yineledi ve daha fazla yardım göndereceklerini açıkladı. ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemleri ise ülke genelinde yayılmış durumda ve şu ana kadar 1600'den fazla kişi gözaltına alındı.

02.05.2024 20:35
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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polisin müdahale etmesine tepki gösterdi.

Hasina, düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki üniversitelerde yüzlerce öğrenci ve öğretim üyesinin, Filistin'e destek gösterisi düzenlediği için gözaltına alındığına dikkati çekti.

Bunun "ABD'de demokrasinin bir parçası olarak gerçekleştiğini" duyduklarını söyleyen Hasina, "ABD'den insan haklarıyla ilgili nutuklar dinlemek gerçek bir talihsizlik." ifadesini kullandı.

Başbakan Hasina, ABD'de okullarda, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda silahlı saldırılar düzenlendiğini ve insanların öldüğünü anımsatarak, "Öyle görünüyor ki Amerika'da insanların öldürülmediği bir gün bile yok. ABD, öncelikle onların insan hakları durumlarıyla ilgilenmeli." diye konuştu.

Ülkesinin Filistin'e desteğini yineleyen Hasina, Filistin'e daha fazla yardım göndereceklerini belirterek, " Gazze'de olanlar soykırımdır." dedi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek gösterileri, 16 Nisan'da Columbia Üniversitesinde öğrencilerin, okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde düzenlediği oturma eylemiyle başlamıştı.

Rektörlüğün, eylemin ikinci gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması talebinde bulunması ve 108 öğrencinin gözaltına alınmasının ardından, Filistin'e destek amaçlı öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

Kampüs gösterilerinde, 30 üniversitede şu ana kadar 1600'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş Başbakanı ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine tepki gösterdi - Son Dakika

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