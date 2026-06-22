Bangladeş\'te Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor

DAKKA, 22 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te 220 yeni dang humması vakası ve hastalığa bağlı 2 ölüm bildirildi. Bu yıl içinde görülen vaka sayısı 4.900'e, toplam can kaybı ise 9'a yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından pazar günü açıklanan verilere göre, mayıs ayında 714 vaka kaydedilirken, haziran ayında şu ana kadar 1.703 dang humması vakası kayda geçti.

Yeni vaka sayıları, bu ay ülkenin çeşitli bölgelerinde sivrisinek kaynaklı hastalığın hızla artış eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Sivrisinek kaynaklı hastalıklar bakımından yüksek risk altında bulunan Bangladeş'te haziran-eylül muson dönemi, dang humması mevsimi olarak biliniyor.

Bangladeş'te 2025 yılında 102.861 dang humması vakası ve hastalığa bağlı 413 ölüm kaydedilmişti.

2023 yılında ise Güney Asya ülkesi, dang hummasına bağlı 1.705 ölümle bugüne kadar gördüğü en yüksek yıllık can kaybı sayısına ulaşmıştı.