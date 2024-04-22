Bankacılığı bırakıp arıcılığa başlayan finans uzmanı

Finans uzmanıydı, arıcı oldu
Bankacılığı bırakıp, arıcılık yapmaya başlayan Barbaros Yeşilgün:
"Bu kararı vermemde en büyük faktör öncelikle çocuklarıma doğal bal üretmekti"
"Her sabah barakamın önünde çiçeklerin arasında, arılarımın sesleriyle uyanıyorum"
MERSİN - Mersin'de uzun yıllar bir bankada yönetici olarak çalıştıktan sonra hobi olarak başladığı arıcılığı meslek haline getiren Barbaros Yeşilgün, "Bu kararı vermemde en büyük faktör öncelikle çocuklarıma doğal bal üretmekti" dedi.
Mersinli 36 yaşındaki Barbaros Yeşilgün, uzun yıllar finans sektöründe çalıştı. Bu süreçte evlenen iki çocuk sahibi Yeşilgün, bir yandan bankada yönetici olarak çalışırken, diğer yandan da doğal yaşam arayışı içerisine girdi. Bu sırada hafta sonları hobi olarak arıcılık yapan Yeşilgün, bir süre daha devam ettiği 'beyaz yakalı' olarak nitelendirilen işinden ayrılarak arıcılık yapmaya başladı.
"3-5 kovanla başladığım bu serüveni 250 kovana kadar yükselttik"
Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk mevkinde arıcılık yapan Yeşilgün, şu anda 250 kovanla Toros Dağları'nda bal üretimi yaptığını söyledi. Yaklaşık 9 yıldır arıcılık yaptığını belirten Yeşilgün, Mersin'de arıcılık yapan birçok işletme bulunduğunu ifade etti. Bunların büyük bir bölümünün gezgin arıcı olduğunu dile getiren Yeşilgün, "Biz de bu gezgin arıcılardan biriyiz. Bu kararı vermemde en büyük faktör öncelikle çocuklarıma doğal bal üretmekti. 3-5 kovanla başladığım bu serüveni kademeli olarak 40-50 kovan derken 250 kovana kadar yükselttik" diye konuştu.
"İşletmemizi de büyüttük, gelirimiz de bizlere yeter oldu"
Yeşilgün, bankada yönetici pozisyonunda çalıştığı dönemde ciddi bir maaş aldığını belirtti. Aldığı ayrılık kararının ardından maaş anlamında ilk etapta panik yaşadığını anlatan Yeşilgün, "Çünkü arıcılık sektöründe bir sene boyunca mücadele edip bir kere hasat edebiliyorsunuz. Senede bir defa gelir sağlıyorsunuz. Bu sağladığınız gelirle de bir sene boyunca geçinmeniz gerekiyor. Aylık bir gelir elde eden biri olarak bu şekilde bir gelir türüne geçince ilk önce bir panik yaşadık ama sonrasında arılarımız bizi hiçbir şekilde eli boş göndermediği için dağlardan elde ettiğimiz gelirle ciddi anlamda işletmemizi de büyüttük, gelirimiz de bizlere yeter oldu" dedi.
Arıcılığın bazı yıllar verimli, bazı yıllar ise daha az verimli bir sektör olduğunu vurgulayan Yeşilgün, bu nedenle 'ak akçe kara gün içindir' düşüncesiyle yaşamak gerektiğine işaret ederek, "Mesela iki sene önce çok yüksek bal tonajı oldu, iyi bir gelir elde ettik. Ama bir önceki yıl çok az tonaj oldu ve kemer sıkmak zorunda kaldık. Fakat totalde baktığımız zaman bankacılık hayatında elde ettiğim gelirden daha yüksek bir gelir elde ettiğimi açıkça ifade edebilirim" diye konuştu.
"En büyük avantajımız doğal hayatta yaşamamızdır"
Arıcılığa başladıktan sonra hayatında yaşanan değişimden de bahseden Yeşilgün, şöyle devam etti: "Önce şehrin kalabalık trafiğinden, gürültüsünden, egzoz gazlarından, kirliliğinden uzak kalmak olağanüstü bir duygu. Her sabah barakamın önünde çiçeklerin arasında, arılarımın sesleriyle uyanıyorum. En önemlisi sağlıklı bir hayat sürüyorum, temiz havadayım. Sürekli yaylalarda temiz, doğal sular içiyoruz, doğal besleniyoruz. ve en büyük karımız aslında bizim mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşamamız. Yani maddiyat bizim işte ikinci planda. Yapmış olduğumuz bu işte en büyük avantajımız doğal hayatta yaşamamızdır."
"Kendimi akvaryumun içerisinde yaşıyor gibi nitelendiriyordum"
Uzun yıllar bankacılık yapmış biri olarak kendisini 'akvaryumun içerisinde yaşıyormuş' gibi nitelendiren Yeşilgün, "Her sabah bankaya gelip bir camekanın içerisinde müşterilerimi ağırlıyordum" dedi.
Kendisi gibi doğal yaşamı seçmek isteyenlere tavsiyelerde bulunan Yeşilgün, şunları kaydetti: "Herkese tavsiye ederim. Böyle beyaz yakalı olup da 'ben bir şeyler yapmak istiyorum, artık kendi işimi yapacağım, doğal hayata geçeceğim' diyen arkadaşlar kesinlikle korkmasınlar. Ama şu da var; öncesinde benim bankacılık hayatımda yaptığım gibi bu işi iyi bilen bazı üreticilerin yanında hafta sonları kendilerini geliştirsinler. Hangi sektörde, hangi meslek dalında olursa olsun, hafta sonlarında bu tarz aktivitelerde bulunarak, kişisel kabiliyetlerini geliştirsinler. Bu kabiliyetlerini geliştirdikten sonra kendi işletmelerini kuracak güveni zaten yakalayacaklardır. Bu kararın akabinde de işlerine dört elle sarılsınlar ve görecekler ki çok mutlu ve çok iyi kazançlar elde edecekler. Kesinlikle korkmamalarını tavsiye ediyorum.
Son Dakika › Güncel › Bankacılığı bırakıp arıcılığa başlayan finans uzmanı - Son Dakika
İstanbul'da geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda da kürsünün en üst basamağını hedefliyor. Berna Tut, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü ile Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği elde etti. Çin'de düzenlenecek olan Dünya Kupası için hazırlıklarını tamamlayan Berna Tut, altın madalya ile ülkesine dönmeyi hedefliyor.
U19 Elit A Ligi 2.Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı Arda Kaya ve Mustafa Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golünü ise Emirhan Yiğit kaydetti.
Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kevser Gülcihan Balcı, kulak memesindeki çapraz çizginin, artan kalp-damar hastalığı riskine işaret edebileceğini ancak bunun tek başına bir gösterge olmadığını söyledi.
Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Harran'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Birecik'te ise bir otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda takım kotası almanın önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu başarıyla şampiyonayı taçlandırdığını söyledi. Organizasyonda 52 ülkeden 431 sporcu mücadele etti ve Türkiye'de en fazla olimpiyat kotası dağıtılan şampiyona oldu. Milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, selüloz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın zamanda büyük bir ''emekli mitingi' yapacaklarını söyledi. Özel, mülakat sorunu için gençlerle birlikte mücadele edecekleri de belirterek, ''Belki bir ‘mülakata hayır’ mitinginde buluşacağız gençlerle. Sayın Erdoğan ‘bunu çözeceğiz’ derse görüşmemizde tabi bu mitinge gerek de kalmaz'' dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gündemine ilişkin de Özel, ''Böyle kritik bir görüşmeden en önce daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz. Ülkenin cumhurbaşkanı ne zaman randevu verirse ona uyarız. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü’nde verirse çok şık olur” dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?