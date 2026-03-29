Barada Nehri Yeniden Akıyor

29.03.2026 11:39
Şam'da etkili yağışlar sonrası Barada Nehri akmaya başladı, halk yeniden doğa ile buluştu.

Suriye'de yıllardır yaşanan kuraklık nedeniyle debisi düşen başkent Şam'ın sembollerinden Barada Nehri'nin son dönemde etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başlaması, "bereketin dönüşü" olarak değerlendiriliyor.

Barada Nehri, Kasyun ile Mezze dağları arasından Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'nın sığındığına inanılan Rebve bölgesinden geçerek Doğu Guta üzerinden Uteybe Gölü'ne ulaşıyor.

Etkili olan yağışları ve baharın gelişiyle Şam'ın kalbi sayılan Barada Nehri'nde su sesleri yeniden yoğun şekilde yükselmeye başladı. Uzun yıllar kurak kalan dere yataklarının canlanmasıyla debisi yükselen nehir kenarlarına, soğum ve rüzgalı havalara rağmen halk akın etmeye başladı.

Mezze Dağı'nın eteklerinde ve tepesinde Halk Sarayı'nın bulunduğu yamaçlarda, açan çiçekler ve yeşeren doğa, nehir manzarasıyla birleşerek göz kamaştırıcı bir görüntü oluşturuyor.

Aileler piknik alanlarını doldururken, gençler ziyaretçilere eşlik ederek şehrin yeniden canlanan yüzünü gösteriyor.

-"Suriye'yi gezerek güzel izlenimlerimizi paylaşmak istiyoruz"

Yemen'den Şam'a gelen Abdürrahman Başmeyil, AA muhabirine, ülkedeki değişimi yerinde görmek istediğini söyledi.

Başmeyil, "Durumların düzelmesi ve uzun süren kuraklığın sona ermesiyle Şam'ı ziyaret etmeye karar verdik. Sadece Şam'ı değil, Halep, İdlib ve Humus dahil tüm Suriye'yi gezerek güzel izlenimlerimizi paylaşmak istiyoruz." dedi.

Ziyaretçilere rehberlik eden Şamlı gençlerin desteğiyle kenti gezen Başmeyil, havaların da mevsime göre ılıman olduğunu ifade ederek, herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

Şamlı Mahir Bilal ise son yağışların etkisine dikkati çekerek, "Sadece Barada Nehri değil, kuyular ve diğer nehirler de yeniden akmaya başladı. 2014'ten beri böyle bir bereket görmedik. Bu durum hem halk hem de tarım için büyük umut ve bereket oldu." diye konuştu.

-"Bu nehir Şam'ın adeta ruhu"

Berada Nehri'nin kent için taşıdığı öneme vurgu yapan Beşir Fakhani de "Bu nehir Şam'ın adeta ruhu. Uzun süren kuraklık ve zor yılların ardından insanların yeniden buraya akın ettiğini görmek mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

"Allah Şam topraklarını bereketli kıldı." diyen genç ziyaretçilerinden Garidinya Hişme, ilk kez bu denli güçlü bir su akışı gördüğünü belirterek, yaz aylarında bölgedeki yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini söyledi."

Hişme, "Berada, Şam'ın sembolüdür. Kime sorsanız 'Nereye gidiyorsun?' diye, 'Rebve'ye gidiyorum' der. Şam'ı ve Suriye'yi güzel kılan bu nehirdir. Ülkemizin durumu giderek daha iyi oluyor. Havalar çok güzel, ülkemiz daha da iyi olacak." şeklinde konuştu.

-"20 yıldır akmayan dereler yeniden akıyor"

Ailesiyle birlikte nehir kenarında vakit geçiren Rana Midani de "20 yıldır akmayan dereler yeniden akıyor. Herkes dışarıda, kimse evinde değil. Bu manzara bize umut veriyor." dedi.

Ortamın çok güzel olduğunu herkesin evinden çıktığını ifade eden Midani, "2011'den beri bu kadar yoğun yağmur yağmamıştı, nehirler akmamıştı. Kuraklık yılları geçti, hayır yılları geldi." şeklinde konuştu.

-"Rejim düştükten sonra hayır ve bereket arttı"

Fatma Hamada ise bölgedeki atmosferi "anlatılamaz" olarak nitelendirerek, ailesiyle birlikte gün boyu nehir kenarında vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Hamada,"Rejim düştükten sonra hayır ve bereket arttı. Barada Nehri bambaşka bir hayat. nereye gidersen git, yine buraya dönersin." dedi.

Cobar Mahallesi'nden Husam Savvan da uzun bir aradan sonra nehrin yeniden akmasının Şamlılar için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Şairlerin bile güzelliğini anlattığı Barada Nehri, yeniden hayat buldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

