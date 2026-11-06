Barcelona\'da Türkiye\'yi temsil eden Onur Sucu milli takıma davet edildi

ESKİŞEHİR'de farklı mesleklerden oluşan arkadaş grubu, eğlenmek için kurdukları halı saha futbol takımıyla Türkiye üçüncüsü olup, İspanya'da düzenlenen European Minifootball Federation (EMF) Şampiyonlar Ligi'ne katılarak Türkiye'yi temsil etti. Takımın kurucularından Batuhan Adalıoğlu, "Açıkçası ter atmak için gelmiştik, işin sonu Barselona'ya kadar gitti" dedi.

Eskişehir'de çocukluk arkadaşı Berkay Yücel ile Batuhan Adalıoğlu, küçük yaştan itibaren sokakta oynadıkları futbolu daha güvenli, daha keyifli ve daha rekabetçi olması için halı sahada oynamaya karar verdi. Bir halı saha futbol takımı kuran arkadaşlar, yakın çevrelerindeki farklı mesleklerden arkadaşlarını da takıma davet etti. Her hafta futbol oynayacak rakip bulmakta zorlanan oyuncular, takımları eşleştirerek maç düzenleyen çevrim içi platforma kaydoldu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİLER

Platformun düzenlediği Eskişehir turnuvasına katılan takım, il şampiyonu oldu. Kentteki başarısının ardından Antalya'da düzenlenen Türkiye finallerine katıldıktan sonra burada da başarılı performans gösteren Eskişehir ekibi, ilk iki takımın gerekli şartları yerine getirememesi üzerine Türkiye 3'üncüsü olarak İspanya'nın Barcelona kentinde geçen eylül ayında düzenlenen European Minifootball Federation (EMF) Champions League 2026'ya katılarak Türkiye'yi temsil etti. Takım, grup aşamasında elendi.

'ANTRENMAN YAPAN BİR TAKIM HALİNE GELDİK'

Takımın kurucularından Batuhan Adalıoğlu, "Biz biraz sokakta futbol oynuyorduk. Doktor abim var, onunla beraber top oynamaya başladık. Sonra 'Neden halı sahada top oynamayalım' dedik. Rakip de bulmakta zorlanıyorduk işin açıkçası. Bir platform bulduk, dijital bir ortam. Orada zaten birbirleriyle rakip bulunuyordu. Sonra başladık maçlara. Eskişehir'de şampiyonluk yaşadık. Antalya'da kupa kazandık. Ondan sonra zaten işler çok ciddiye bindi. Ülkemizi İspanya'da temsil ettik. Büyük başarılar kazandık. Açıkçası ter atmak için gelmiştik, işin sonu Barselona'ya kadar gitti. Dediğim gibi eğlenmek için geliyorduk buraya. Ter atmak için geliyorduk, ama sonra işler de ciddileşince aile ortamını da kurduk. İşler çok farklı seviyelere geldi. Şu anda daha çok profesyonelleşmeye başladı. Halı saha takımı antrenman yapıyor. Antrenman yapan bir takım haline geldik, daha da ileri gitmek istiyoruz işin açıkçası" dedi.

'STRESİMİZİ ATIYORUZ'

Eğlence için kurdukları takımın farklı meslek sahibi kişilerden oluştuğunu ifade eden Adalıoğlu, "Ben müşteri temsilciliği yapıyorum. Doktorumuz var, öğrencimiz var. Sonra fabrika ortamında çalışan bir arkadaşımız var mesela. Reklamcımız var. Çok farklı sektörler de var. Hepimiz birleştik, ondan dolayı çok güzel bir ortam kurduk. Sabah mesleklerimizi icra ediyoruz, akşam da halı sahaya geliyoruz. Burada terimizi atıyoruz. Stresimizi atıyoruz. Biz biraz daha amatörce başladığımız için, halı saha tutkusu olarak başlayıp da çok amatörce bir altyapıyla beraber ilerledikten sonra Barcelona'ya kadar çıkabilmemiz bize çok farklı duygular yaşattı. Barcelona şehrini de görmüş olduk" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ YENİDEN ŞAMPİYON OLMAK'

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji doktoru Berkay Yücel (32) de kuruculuğunu ve kaptanlığını üstlendiği takımın işleyişiyle de ilgilendiğini söyledi. Yücel, "Biz 2014 yılında bu takımı kurduğumuzda yakın çevremizden arkadaşlarla önce sokakta başladığımız bu oyunu zevk almak, eğlenmek amacıyla dijital bir rakip bulma platformuna taşıdık. Rakip bulmanın daha kolay olduğu organizasyona katıldık. Yakın çevremizde güzel bir takım kurduk. 'Burada şampiyonluk gelir ya da gelmez eğlenelim, oynayalım' dedik. Ancak iyi olmaya başladık, başarılı olmaya başladık. Burada şampiyonluk elde ettik. Ardından Antalya'da yapılan Türkiye Finalleri'nde üçüncülük elde ettik. O başarı da bizi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona yolculuğuna taşıdı. Birden kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde ülkeyi temsil eden bir takım halinde, Eskişehir'den giden bir ekip olarak bulduk. Hedefimiz, yeniden burada şampiyon olup yolumuza devam etmek. Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmeye çalıştık, oralara gittik. Onur Sucu, amatör ligde herkesin tanıdığı, bildiği, tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. Türkiye Finalleri'nde elde ettiğimiz başarı, bizi şampiyonluğa götüren başarı da çok büyük bir pay sahibi olan oyuncularımızdan birisi. Böyle olunca da tabii Türkiye Halı Saha Milli Takımı'nın da (Minifutbol Milli Takımı) dikkatini çekti. Onu da milli takım kadrosuna, geniş oyuncu havuzuna dahil ettiler. Kendisini de inşallah önümüzdeki sene düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda, milli takım formasıyla göreceğiz" dedi.

FABRİKADA ÇALIŞIRKEN MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Eskişehir'de bir fabrikada çalışan Onur Sucu (28) ise halı saha turnuvalarında gösterdiği başarılı performans sonrası Minifutbol Milli Takımı'ndan davet aldı. Halı sahadaki en üst seviyenin milli formayı giymek olduğunu dile getiren Sucu, "Takıma bu sene katıldım. Güzel işler başardık. Oraya giden bir Türk takımı yoktu. Biz Eskişehir'de bunu başardık. Bu seneki hedefimiz, yine Türkiye Finalleri'nde Eskişehir'i hak ettiği yere taşımak, şampiyon olmak. Çünkü geçen sene üçüncü olduk. Bu sefer kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Orada çeşitli ilerden futbolcular geliyor. Turnuvaya damga vuran isimler oldu. Ben de gol kralını ikinci sırada kapattım. Organizasyon tarafından milli takım daveti aldım. İnşallah önümüzdeki mayıs ayında Çekya'da düzenlenecek olan uluslar ligine, uluslar turnuvasına gideceğim. Mutluyum, halı sahada görülebilecek üst düzey bir başarı. Halı sahada profesyonel düzeyde top oynamak gayet de gurur verici. 'Akşam saat 9-10 halı saha maçı var' diye çağırdılar, Barselona'ya gittik. İnşallah şimdi de milli takıma gideceğim" diye konuştu.

'GERÇEKTEN EMEK VERDİK'

Orta saha oyuncusu olan Yusuf Tuna Erakay (22) da Antalya'daki Türkiye Finalleri'nde 'en iyi orta saha oyuncusu' seçildi. Yurt dışında futbol oynama hayalinin gerçekleştiğini belirten Erakay "Antalya'ya Türkiye Finalleri'ne gittik. Türkiye Finalleri'nde Türkiye üçüncüsü olduk. Güzel bir derece elde ettik. Yılın orta sahası seçildim. Ondan sonra İspanya yolculuğumuz başladı. İspanya'ya gidip geldik. Her erkek çocuğunun belki de hayalidir yurt dışında futbol oynamak. Bu bize nasip oldu. Gerçekten emek verdik. Çok güzel bir şey açıkçası, ilk başta bir hobiydi" dedi.