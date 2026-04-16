Barış için Parlamentoların Rolü

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu marjında Barış ve Uluslararası Güvenlik Daimi Komitesi Oturumu yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen toplantıya Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Fatimazhra Belhirch, Ürdün Temsilciler Meclisi Üyesi Avni el-Zu'bi, Cezayir Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Benjamin Okezie Kalu ile çok sayıda ülkeden parlamento başkanı, başkan yardımcısı ve parlamenter katıldı.

Oturumda Belhirch, el-Zu'bi ve Kalu tarafından sunulan, parlamentoların çatışma sonrası sağlam yönetim mekanizmalarının oluşturulması ile adil ve kalıcı barışın yeniden tesis edilmesinde üstlendiği role ilişkin taslak karar gözden geçirildi.

Ürdün Temsilciler Meclisi Üyesi el-Zu'bi, yaptığı konuşmada, taslak kararın Birleşmiş Milletler (BM) referanslarına dayandığını, sürdürülebilir ve kalıcı barışı amaçladığını söyledi.

Parlamentolara politik taahhütleri mekanizmalara dönüştürebilmek, takip ve izleme mekanizmalarıyla sürekliliğini sağlayabilmek konusunda önemli görevler düştüğüne dikkati çeken el-Zu'bi, çatışma sonrası toparlanmalarda ulusal kurumların öncülük etmesi, ülke dışından da ulusal kurumların desteklenmesi ve demokratik meşruiyetin sağlanması gerektiğini vurguladı.

El-Zu'bi, çatışma sonrası döneme ilişkin politikaların kapsayıcı yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, sürecin güçlü kurumların inşası, ekonomik yeniden yapılanma, sosyal adaletin sağlanması ve diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi gibi birbirini tamamlayan unsurlar üzerine kurulması gerektiğini ifade etti.

Barış süreçlerinin sürdürülebilirliği için ulusal mevzuatın güçlendirilmesi, parlamentolar bünyesinde kalıcı izleme mekanizmalarının oluşturulması ve taraflar arasındaki ilerlemenin düzenli takip edilmesi gerektiğini belirten el-Zu'bi, özellikle kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sürece aktif katılımının önemine dikkati çekti.

El-Zu'bi, ayrıca çatışmaları önleme, arabuluculuk, diplomasi ve barış faaliyetlerinin yalnızca genel ifadelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Taslak kararın kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve finansman gibi konularda parlamentolara yol haritası sunduğunu kaydeden el-Zu'bi, "Parlamentolar, çatışma sonrasında sadece şahit durumunda değildir, aynı zamanda şiddeti önlemenin ve barış inşasının ortaklarıdır." dedi.

"Hukuki çerçeve belirlenmezse ülkeler, tekrar şiddet döngüsüne kapılabilir"

Cezayir Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Kalu da ateşkesin sıklıkla savaşın sona ermesiyle karıştırıldığına dikkati çekerek, çatışma sonrası ateşkes anlaşmalarının yapılarının kırılgan olduğunu ve bu nedenle yapılandırılmış çabaya ve çerçeveye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kalu, bu çerçeveler belirlenmediği takdirde ülkelerin yeniden şiddet döngüsüne kapılma tehlikesinin bulunduğuna işaret etti.

Kırılgan anlaşmaları bağlayıcı mevzuatlara dönüştürmenin parlamentolar ve meclisler yoluyla mümkün olduğuna dikkati çeken Kalu, bağlayıcı mevzuatların ortaya konulmasının sürekliliği ve kamu güvenini sağladığını belirtti.

Kalu, bu hukuki metinler sayesinde yönetim mekanizmalarının da daha az riskle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Herkesi kapsayan diyaloğun tesis edilebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kalu, özellikle çatışma kaynaklı travma geçiren kişilerin iyileştirilebilmeleri için sağlık alanına yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kalu, parlamentoların ulusal bütünleşmedeki rolüne işaret ederek, "Özellikle tarihsel yaraların iyileşebilmesi için parlamentoların çalışması çok önemli. Böylelikle toplumsal bütünleşme sağlanacaktır. Bu, bizim sorumluluğumuz." dedi.

Küresel istikrarın tesisinde uluslararası işbirliğinin önemine atıfta bulunan Kalu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki doküman aslında sadece bir taslak karar değil uzun süreli dünya barışını tesis edebileceğimiz önemli bir araç. Genellikle ateşkes sonrasında uluslararası kuruluşların çöktüğünü görmekteyiz. Özellikle bunun önüne geçebilmek için uzlaşı olmadan yapılacak diyaloğun yaraları derinleştireceğini biliyoruz. Özellikle toplumsal kapsayıcılık olmadan ateşkesin yeniden çatışmalara yol açabileceğini biliyoruz. Ondan dolayı tüm bu açık ve gedikleri ele almaya çalışan bir taslak gerekçeyle karşı karşıyayız."

Taslak karara ilişkin değerlendirmeler

Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi Kenji Wakamiya, Orta Doğu, Rusya-Ukrayna ve Afrika'da devam eden krizlerin barışın önünde önemli engeller oluşturduğuna dikkati çekerek, bu nedenle taslak kararın çok önemli olduğunu belirtti.

Kenji, çatışma sonrası bölgelerde özellikle barışın yeniden tesisi için hem ulusal paydaşların hem de uluslararası toplumun önemli sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış için gerçekleştirdiği çalışmaları hatırlatan Kenji, ülkesinin arabuluculuk faaliyetlerine ciddi katkılar sağlayabileceğini söyledi.

Kuzey Makedonya Millet Meclisi Üyesi Oliver Spasovski de kalıcı barışın tesisi için sağlam kurumlara, yasal çerçeveye ve hesap verebilirliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Benim ülkem Kuzey Makedonya, bu gerçekliği sadece teoride değil pratikte de yaşamış bir ülke. 2001'de Kuzey Makedonya silahlı çatışmalar yaşamış ve multi-etnik dokusu tehdit edilmiş bir ülke. Ondan dolayı parlamentolarımızın diyaloğu seçmesi, siyasi tırmanmaların önüne geçmesi gerekiyor. Özellikle uluslararası toplumun bu süreçte desteği çok önemli." dedi.

Spasovski, Makedonya'nın tasarının geçmesinden yana olduğunu belirterek, "Deneyimimiz şunu gösteriyor, parlamentolar rollerini iyi bir şekilde ifade ettikleri zaman barış inşa süreçlerine ciddi katkı sağlayabilir ve parçalanmış toplumlarda yeniden güven inşa edebilirler." ifadesini kullandı.

Slovenya'dan Millet Meclisi Üyesi Zoran Mojskerc, ülkesinin barışın tesisi için yürütülen çalışmalara düzenli ve gönüllü katkılar sunduğunu dile getirerek, "Tüm üye ülkelerde diyaloğun tesis edilebilmesi tüm çok önemlidir çünkü tüm ülkeler sürece dahil olur ve birlikte çalışırsa ancak ve ancak o zaman adil ve sürdürülebilir bir barış tesis edilebilir." dedi.

Fransa'dan Millet Meclisi Üyesi Sophie Mette, taslak kararda toplumdaki en kırılgan gruplardan kadınlar, azınlıklar ve engellilere yeteri kadar yer verilmediğine dikkati çekerek, sadece gençlerin değil tüm çocukların süreçlere dahil edilmesi gerektiğine ilişkin değişiklik istediklerini söyledi.