Barış için Parlamentoların Rolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış için Parlamentoların Rolü

Barış için Parlamentoların Rolü
16.04.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PAB toplantısında parlamentoların çatışma sonrası barış süreçlerindeki yeni rolü tartışıldı.

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu marjında Barış ve Uluslararası Güvenlik Daimi Komitesi Oturumu yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen toplantıya Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Fatimazhra Belhirch, Ürdün Temsilciler Meclisi Üyesi Avni el-Zu'bi, Cezayir Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Benjamin Okezie Kalu ile çok sayıda ülkeden parlamento başkanı, başkan yardımcısı ve parlamenter katıldı.

Oturumda Belhirch, el-Zu'bi ve Kalu tarafından sunulan, parlamentoların çatışma sonrası sağlam yönetim mekanizmalarının oluşturulması ile adil ve kalıcı barışın yeniden tesis edilmesinde üstlendiği role ilişkin taslak karar gözden geçirildi.

Ürdün Temsilciler Meclisi Üyesi el-Zu'bi, yaptığı konuşmada, taslak kararın Birleşmiş Milletler (BM) referanslarına dayandığını, sürdürülebilir ve kalıcı barışı amaçladığını söyledi.

Parlamentolara politik taahhütleri mekanizmalara dönüştürebilmek, takip ve izleme mekanizmalarıyla sürekliliğini sağlayabilmek konusunda önemli görevler düştüğüne dikkati çeken el-Zu'bi, çatışma sonrası toparlanmalarda ulusal kurumların öncülük etmesi, ülke dışından da ulusal kurumların desteklenmesi ve demokratik meşruiyetin sağlanması gerektiğini vurguladı.

El-Zu'bi, çatışma sonrası döneme ilişkin politikaların kapsayıcı yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, sürecin güçlü kurumların inşası, ekonomik yeniden yapılanma, sosyal adaletin sağlanması ve diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi gibi birbirini tamamlayan unsurlar üzerine kurulması gerektiğini ifade etti.

Barış süreçlerinin sürdürülebilirliği için ulusal mevzuatın güçlendirilmesi, parlamentolar bünyesinde kalıcı izleme mekanizmalarının oluşturulması ve taraflar arasındaki ilerlemenin düzenli takip edilmesi gerektiğini belirten el-Zu'bi, özellikle kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sürece aktif katılımının önemine dikkati çekti.

El-Zu'bi, ayrıca çatışmaları önleme, arabuluculuk, diplomasi ve barış faaliyetlerinin yalnızca genel ifadelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Taslak kararın kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve finansman gibi konularda parlamentolara yol haritası sunduğunu kaydeden el-Zu'bi, "Parlamentolar, çatışma sonrasında sadece şahit durumunda değildir, aynı zamanda şiddeti önlemenin ve barış inşasının ortaklarıdır." dedi.

"Hukuki çerçeve belirlenmezse ülkeler, tekrar şiddet döngüsüne kapılabilir"

Cezayir Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Kalu da ateşkesin sıklıkla savaşın sona ermesiyle karıştırıldığına dikkati çekerek, çatışma sonrası ateşkes anlaşmalarının yapılarının kırılgan olduğunu ve bu nedenle yapılandırılmış çabaya ve çerçeveye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kalu, bu çerçeveler belirlenmediği takdirde ülkelerin yeniden şiddet döngüsüne kapılma tehlikesinin bulunduğuna işaret etti.

Kırılgan anlaşmaları bağlayıcı mevzuatlara dönüştürmenin parlamentolar ve meclisler yoluyla mümkün olduğuna dikkati çeken Kalu, bağlayıcı mevzuatların ortaya konulmasının sürekliliği ve kamu güvenini sağladığını belirtti.

Kalu, bu hukuki metinler sayesinde yönetim mekanizmalarının da daha az riskle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Herkesi kapsayan diyaloğun tesis edilebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kalu, özellikle çatışma kaynaklı travma geçiren kişilerin iyileştirilebilmeleri için sağlık alanına yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kalu, parlamentoların ulusal bütünleşmedeki rolüne işaret ederek, "Özellikle tarihsel yaraların iyileşebilmesi için parlamentoların çalışması çok önemli. Böylelikle toplumsal bütünleşme sağlanacaktır. Bu, bizim sorumluluğumuz." dedi.

Küresel istikrarın tesisinde uluslararası işbirliğinin önemine atıfta bulunan Kalu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki doküman aslında sadece bir taslak karar değil uzun süreli dünya barışını tesis edebileceğimiz önemli bir araç. Genellikle ateşkes sonrasında uluslararası kuruluşların çöktüğünü görmekteyiz. Özellikle bunun önüne geçebilmek için uzlaşı olmadan yapılacak diyaloğun yaraları derinleştireceğini biliyoruz. Özellikle toplumsal kapsayıcılık olmadan ateşkesin yeniden çatışmalara yol açabileceğini biliyoruz. Ondan dolayı tüm bu açık ve gedikleri ele almaya çalışan bir taslak gerekçeyle karşı karşıyayız."

Taslak karara ilişkin değerlendirmeler

Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi Kenji Wakamiya, Orta Doğu, Rusya-Ukrayna ve Afrika'da devam eden krizlerin barışın önünde önemli engeller oluşturduğuna dikkati çekerek, bu nedenle taslak kararın çok önemli olduğunu belirtti.

Kenji, çatışma sonrası bölgelerde özellikle barışın yeniden tesisi için hem ulusal paydaşların hem de uluslararası toplumun önemli sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış için gerçekleştirdiği çalışmaları hatırlatan Kenji, ülkesinin arabuluculuk faaliyetlerine ciddi katkılar sağlayabileceğini söyledi.

Kuzey Makedonya Millet Meclisi Üyesi Oliver Spasovski de kalıcı barışın tesisi için sağlam kurumlara, yasal çerçeveye ve hesap verebilirliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Benim ülkem Kuzey Makedonya, bu gerçekliği sadece teoride değil pratikte de yaşamış bir ülke. 2001'de Kuzey Makedonya silahlı çatışmalar yaşamış ve multi-etnik dokusu tehdit edilmiş bir ülke. Ondan dolayı parlamentolarımızın diyaloğu seçmesi, siyasi tırmanmaların önüne geçmesi gerekiyor. Özellikle uluslararası toplumun bu süreçte desteği çok önemli." dedi.

Spasovski, Makedonya'nın tasarının geçmesinden yana olduğunu belirterek, "Deneyimimiz şunu gösteriyor, parlamentolar rollerini iyi bir şekilde ifade ettikleri zaman barış inşa süreçlerine ciddi katkı sağlayabilir ve parçalanmış toplumlarda yeniden güven inşa edebilirler." ifadesini kullandı.

Slovenya'dan Millet Meclisi Üyesi Zoran Mojskerc, ülkesinin barışın tesisi için yürütülen çalışmalara düzenli ve gönüllü katkılar sunduğunu dile getirerek, "Tüm üye ülkelerde diyaloğun tesis edilebilmesi tüm çok önemlidir çünkü tüm ülkeler sürece dahil olur ve birlikte çalışırsa ancak ve ancak o zaman adil ve sürdürülebilir bir barış tesis edilebilir." dedi.

Fransa'dan Millet Meclisi Üyesi Sophie Mette, taslak kararda toplumdaki en kırılgan gruplardan kadınlar, azınlıklar ve engellilere yeteri kadar yer verilmediğine dikkati çekerek, sadece gençlerin değil tüm çocukların süreçlere dahil edilmesi gerektiğine ilişkin değişiklik istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Makedonya, Ekonomi, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası eğitime 2 gün ara verildi Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası eğitime 2 gün ara verildi
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi’nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı

13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:12
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
10:02
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı Her okulun önüne 2 polis
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:16:52. #7.13#
SON DAKİKA: Barış için Parlamentoların Rolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.