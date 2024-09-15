Bartın\'da 30 Derece Yaz Havası

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BARTIN'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkumu tatil beldesinde 30 derece hava sıcaklığında vatandaşlar denize girerek serinledi.

Eylül ayının ortası olmasına rağmen 30 derece ile hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak hava nedeniyle 59 kilometre sahil şeridi bulunan Bartın'daki 19 plajda yoğunluk yaşandı. Özellikle kentin tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu tatil beldesinde yerli tatilciler ve gurbetçiler 3 kilometre uzunluğundaki plaja akın etti. Vatandaşlar, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de şemsiye altında güneşlenerek sıcak havanın keyfini çıkardı.