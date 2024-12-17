Bartın'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti

Bartın\'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Ulus ilçesinde, oyun oynarken dereye düşen 5 yaşındaki Simay Bora'nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Baba Dursun Bora, olayda ihmal olduğunu ifade ederek, 'Hesabını kim verecek?' dedi.

17.12.2024 16:09  Güncelleme: 16:11
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BARTIN'ın Ulus ilçesinde, dün düştüğü derede boğulan Simay Bora'nın (5) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Simay'ın açık olan 1 metre çapındaki borudan dereye düştüğü belirtildi. Simay'ın babası Dursun Bora, "Çocuğum 2 arkadaşıyla oynadığı sırada, dereye taş attığı sırada 1 metrelik çapındaki su gideri deliğinden ayağı kayarak düşmüş. Benim kız evladım gitti" dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Zafer köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte dere kenarında oynayan Simay Bora, taş atmak istediği dereye dengesini kaybedip düştü. Arkadaşları durumu ailesine haber verdi. Kızını derede arayan Dursun Bora, sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köylüler ve jandarmanın dere yatağında yaptığı arama sonucunda Simay Bora, düştüğü yerin 3 kilometre uzağında suda hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Simay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bugün sabah saatlerinde Ulus Devlet Hastanesi morgundan alınan Simay'ın cenazesi Zafer köyüne getirildi. Evin önünde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından cenaze namazı için Zafer Köyü Merkez Camisi'ne geçildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Simay'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Dursun Bora gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Simay Bora'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Simay'ın oyun oynamak için girdiği alanda, 2021 yılında yaşanan sel sonrası dere ıslah çalışması yapıldığı ve burada yaklaşık 1 metre çapında borunun olduğu görüldü. Simay Bora'nın bu açık borudan düştüğü ve dereye sürüklendiği ortaya çıktı.

'HESABINI KİM VERECEK'

Dursun Bora, çocuğunun düştüğü boruyu göstererek olayda ihmal olduğunu söyledi. Dursun Bora, "Çocuğum 2 arkadaşıyla oynadığı sırada dereye taş attığı sırada 1 metre çapındaki su gideri deliğinden ayağı kayarak, düşmüş. Arkadaşları korkarak eve geliyorlar, annelerine 'Simay dereye düştü' diyorlar. Benim kız evladım gitti. Bunun hesabını kim verecek? İçim parçalanıyor" dedi.

Kendisine iş yerindeyken haber verildiğini belirten Bora, "İş yerinden koşarak geldim. Dere boyunca çocuğumu aradım. Hiçbir şey göremedim. Köyümüzde insanlar da aradı, bulamadı. AFAD ve jandarma geldi, aradı, bulunamadı. Bir süre sonra 3 kilometre uzaklıkta suyun üzerinde hareketsiz halde yatarken görmüşler. Çocuğumu kurtaramadım. Bir önceki akşam küçük kızımın doğum gününü kutladık. Hatta Simay 'Baba benim doğum günümü kutlamayacak mısın?' dedi. Ben de sana da alırız kızım dedim. Şimdi eve bile giremiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bartın'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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