Kurucaşile'de dış cephe asansörü düştü: 69 yaşındaki baba ağır yaralı - Son Dakika
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Kurucaşile'de dış cephe asansörü düştü: 69 yaşındaki baba ağır yaralı

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Kurucaşile\'de dış cephe asansörü düştü: 69 yaşındaki baba ağır yaralı
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Ömerler Mahallesi'nde, yürüme güçlüğü çeken Hasan E. ile oğlu Burak E.'nin 5'inci kata çıkmak için bindiği dış cephe asansörü, halatları kopunca 3'üncü kat hizasından yere düştü. Yaklaşık 10 metreden düşen baba ve oğul hastaneye kaldırıldı; 69 yaşındaki babanın sağlık durumu ağır. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, 5 katlı binanın dış cephesine monte edilen asansörün halatının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Hasan E. (69) ve oğlu Burak E. (35) yaralandı.

5'İNCİ KATA ÇIKMAK İÇİN BİNDİLER

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Ömerler Mahallesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Hasan E. ve oğlu Burak E., 5'inci kata çıkmak için binanın dış cephesine monte edilen asansöre bindi. Asansör, 3'üncü kata geldiğinde halatlarının kopması sonucu baba-oğul, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

BABANIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Hasan E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
KurucaşileBartınGüncelSon Dakika

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