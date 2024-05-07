Bartın Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Bartın Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Bartın'da üniversite öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail'i kınayan sloganlar atarak gölete kadar yürüdü. Etkinlikte yapılan açıklamada, İsrail'in yayılmacılığının soykırım halini aldığı vurgulandı. Protestoların dünya genelindeki onurlu duruşu ateşlediği belirtildi.

07.05.2024 15:32
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Bartın'da üniversite öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği ve yaklaşık 35 bin insanın yaşamını yitirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından yapılan etkinlikte katılımcılar, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey yerleşkesi Konferans Salonu önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'i kınayan dövizler taşıyan öğrenciler, Gazze'yi destekleyen ve İsrail'i telin eden sloganlar atarak gölete kadar yürüdü.

Grup adına açıklamayı okuyan BARÜ ÜNİAK Başkanı Abdulkadir Ekici, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail'in yayılmacılığının insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Ekici, 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını vurguladı.

"İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasvip etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti kapatmayı masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diyen Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli yerlerinde vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edildiğine değindi.

Ekici, şöyle devam etti:

"Özellikle geçen hafta ABD'nin New York kentindeki Kolombiya Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD'nin genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, ciddi soruşturmalara sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz."

Ekici, vicdan sahibi her bir genç gibi ilk günden bugüne Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirdikleri eylemlere, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinliğin sonunda, İsrail'in Gazze'ye karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 35 bin Filistinli için sela okundu, dua edildi.

Kaynak: AA

Bartın, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

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