Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur Karadeniz'i boyadı: Kıyılarda deniz kahverengi renge büründü

Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur Karadeniz'i boyadı: Kıyılarda deniz kahverengi renge büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batı Karadeniz'de pazartesi başlayan ve 3 gün süren yağışlarda Bartın'a metrekareye 52 kilogramdan fazla yağmur düştü. Irmağın sürüklediği çamur, denize karıştığı noktada suyu kahverengiye boyadı. Aynı renk değişimi liman çevresinde ve Amasra ile Kurucaşile kıyılarında da gözlendi.
BARTIN'da, 3 gün etkili olan yağmurun ardından Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.
METREKAREYE 52 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE YAĞIŞ DÜŞTÜ
Batı Karadeniz'de pazartesi gününden itibaren 3 gün etkili olan yağmurda Bartın'da metrekareye 52 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup Bartın'ın dağlık alanlarından geçen yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.
AMASRA VE KURUCAŞİLE KIYILARINDA DA RENK DEĞİŞTİ
Liman bölgesinde kıyı kesimlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de derelerin döküldüğü kesimlerde denizin renk değiştirdiği görüldü.
Kaynak: DHA
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