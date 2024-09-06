Bartın Üniversitesi Güneş Enerjisi Projesi Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın Üniversitesi Güneş Enerjisi Projesi Başlatıyor

Bartın Üniversitesi Güneş Enerjisi Projesi Başlatıyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) 'Kamuda Yenilenebilir Enerji' projesi kapsamında ihtiyacı olan elektriği üretmeyi planlıyor. Üniversite, Dünya Bankası finansmanlı proje doğrultusunda Kutlubey Kampüsünde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ön incelemede, Spor Bilimleri Fakültesi açık otoparkı ile Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşısındaki otoparkların, güneş enerjisi verimliliği projesi için yeterli kriterleri sağladığı görüldü.

06.09.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ) "Kamuda Yenilenebilir Enerji" projesi kapsamında ihtiyacı olan elektriği üretmeyi planlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında başvuruda bulunulan Dünya Bankası finansmanlı proje doğrultusunda Kutlubey Kampüsünde inceleme gerçekleştirildi.

Enerji üretimine uygun alanları değerlendirmek amacıyla yapılan ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından elektrik ve elektronik mühendisi Batuhan Aksoy ile müşavir firma yetkilisine, BARÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Gökhan Arslan ve enerji yöneticisi makine yüksek mühendisi Meriç Küçükköse eşlik etti.

Yapılan ön incelemede, Spor Bilimleri Fakültesi açık otoparkı ile Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşısındaki otoparkların, güneş enerjisi verimliliği projesi için yeterli kriterleri sağladığı görüldü.

Heyet, daha sonra BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ile Genel Sekreter Prof. Dr. Selçuk Gümüş'ü ziyaret ederek bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, BARÜ'nün sürdürülebilirlik alanındaki başarılı çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Ülkenin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji dönüşümüne yönelik uygulamalarını desteklediklerini, temiz enerjiden elektrik üretimi sağlamak için kararlı adımlar attıklarını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Bu noktada tükettiğimiz enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için önemli projeyi daha hayata geçiriyoruz. Yeşil enerji diye tabir edilen güneş enerjisi sistemlerini yerleşkemize uyarlayarak, hem çevreyi koruyacak hem de kullandığımız elektriği üreteceğiz. Bu itibarla 'daha yeşil ve daha temiz bir gelecek' hedefiyle çıktığımız bu yolda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyiye ulaşma ve topluma model olacak çalışmaları hayata geçirme konusundaki teşvikleri için ise YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Dünya Bankası, Teknoloji, İnceleme, Enerji, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi Güneş Enerjisi Projesi Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:40:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın Üniversitesi Güneş Enerjisi Projesi Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement