Bartın Üniversitesi Güneş Enerjisi Projesi Başlatıyor

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) "Kamuda Yenilenebilir Enerji" projesi kapsamında ihtiyacı olan elektriği üretmeyi planlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında başvuruda bulunulan Dünya Bankası finansmanlı proje doğrultusunda Kutlubey Kampüsünde inceleme gerçekleştirildi.

Enerji üretimine uygun alanları değerlendirmek amacıyla yapılan ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından elektrik ve elektronik mühendisi Batuhan Aksoy ile müşavir firma yetkilisine, BARÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Gökhan Arslan ve enerji yöneticisi makine yüksek mühendisi Meriç Küçükköse eşlik etti.

Yapılan ön incelemede, Spor Bilimleri Fakültesi açık otoparkı ile Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşısındaki otoparkların, güneş enerjisi verimliliği projesi için yeterli kriterleri sağladığı görüldü.

Heyet, daha sonra BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ile Genel Sekreter Prof. Dr. Selçuk Gümüş'ü ziyaret ederek bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, BARÜ'nün sürdürülebilirlik alanındaki başarılı çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Ülkenin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji dönüşümüne yönelik uygulamalarını desteklediklerini, temiz enerjiden elektrik üretimi sağlamak için kararlı adımlar attıklarını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Bu noktada tükettiğimiz enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için önemli projeyi daha hayata geçiriyoruz. Yeşil enerji diye tabir edilen güneş enerjisi sistemlerini yerleşkemize uyarlayarak, hem çevreyi koruyacak hem de kullandığımız elektriği üreteceğiz. Bu itibarla 'daha yeşil ve daha temiz bir gelecek' hedefiyle çıktığımız bu yolda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyiye ulaşma ve topluma model olacak çalışmaları hayata geçirme konusundaki teşvikleri için ise YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum."