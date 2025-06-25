Barzani, Irak'tan 25 Milyar Dolar Zarara Dikkat Çekti - Son Dakika
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Barzani, Irak'tan 25 Milyar Dolar Zarara Dikkat Çekti

25.06.2025 14:17
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IKBY Başbakanı Barzani, petrol ihracatının durmasının 25 milyar dolar zarara yol açtığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak'tan Ceyhan Limanı'na 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatının 25 milyar dolar zarara yol açtığını belirtti.

IKBY Başbakanı Barzani, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasal haklarından vazgeçmeyeceklerini belirten Barzani, Irak'ın anayasaya aykırı bir şekilde 2 aydır maaşları göndermediğini söyledi.

Barzani, "Bağdat sadece bir tarafın mülkü değildir, bu ülkede hepimiz eşit olmalıyız ve kendimizi iktidar sahibi görüyoruz. (Maaş konusunda) Federal Mahkeme'den sonra Yargıtay'ın sorunların çözüm yeri olmasını bekliyoruz." dedi.

Bağdat'ın bir iki gün içinde maaş sorununu çözmek için Erbil'e bir heyet göndereceğini aktaran Barzani, "Irak hükümeti tüm vatandaşlarına karşı eşit bir şekilde sorumlu olmalıdır. Böyle olmadığını görürsek o zaman biz de kararımızı veririz." ifadelerini kullandı.

Barzani, Bağdat'a karşı ümitsiz olmadığını ve birkaç gün içinde IKBY halkının çıkarına olacak bir anlaşmaya varmayı ümit ettiğini vurguladı.

İsrail ile İran arasındaki ateşkesin tüm bölgenin çıkarına olduğunu dile getiren Barzani, Irak'ı bu savaştan uzak tuttuğu için Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye teşekkür etti.

Barzani, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY'nin 25 milyar dolar zarara uğradığına ve bunun Irak hükümetinin de zararı olduğuna dikkati çekti.

IKBY'nin ABD'li iki şirketle mayıs ayında imzaladığı 110 milyar dolarlık enerji anlaşmalarının da yasal olduğunu belirten Barzani, şöyle konuştu:

"ABD'li şirketlerle yapılan anlaşma yeni değil, bu daha önce başka şirketlerle yapılmıştı ancak bitiremediler. Anayasa ve yasalar çerçevesinde Washington'da başka 2 şirketle anlaşma yaptık. Bu Kürdistan Bölgesi'nin hakkıdır. Anlaşma yapılan şirketler de 15 yıldır (IKBY'de) çalışıyor. Bu Federal Hükümet'in (Bağdat) bize karşı kullanabileceği yasalara aykırı bir anlaşma değildi.

Bağdat'taki hükümet yetkililerinin bize aktardığına göre, Federal Mahkemenin maaş konusunda müdahalesi Kürdistan bölgesindeki bazı tarafların maaşların doğrudan Bağdat'tan gönderilmesi talebiyle açtığı davanın neticesinde olmuştur."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Hükümet, Ceyhan, Enerji, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barzani, Irak'tan 25 Milyar Dolar Zarara Dikkat Çekti - Son Dakika

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