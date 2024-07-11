Barzani'nin Bağdat Ziyareti Irak Siyasetinde Uzlaşı Dönemini İşaret Ediyor

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin 6 yıl sonra Bağdat'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin yankıları sürerken bunun "Irak siyasetinde yeni bir uzlaşı dönemine" işaret ettiği yorumları yapılıyor.

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şerif Süleyman ve Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Akil Fetlavi, Irak'taki son siyasi gelişmeleri, Barzani'nin Bağdat ziyareti sonrası Şii-KDP ilişkilerindeki yeni dönem ve beklenen yeni meclis başkanı seçimindeki senaryoları AA muhabirine değerlendirdi.

KDP ile Şii silahlı gruplar arasında yeni sayfa mı açılıyor?

Mesud Barzani'nin 6 yıl sonra Bağdat'a yaptığı ziyaretin "önemli" olduğunu ifade eden Süleyman, "Barzani, Bağdat'ta Irak siyasetinin bir numaralı şahsiyetleriyle Irak devletinin iç ve dış meselelerini görüştü. Mesud Barzani, tüm siyasi taraflarla iyi ilişkiler içerisinde. Ziyareti de Irak'taki siyaseti destekleme amacı taşıyordu." dedi.

Barzani'nin Bağdat ve Erbil arasındaki sorunlara çözüm noktasında ısrarcı olduğunu ifade eden Süleyman, Kürt liderin Bağdat'taki yetkililerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) memur maaşları, bütçe konusu ve siyasetteki dengeyi masaya yatırdığını kaydetti.

"Tek bir anayasayla yönetiliyoruz ve çıkarlarımız ortak"

Süleyman, terör örgütü PKK'nın Irak'tan çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması, yeni meclis başkanının seçimi ve Kerkük'teki il meclisinin henüz toplanamaması meselelerinin de Barzani'nin Bağdat ziyaretinde ele alındığını belirtti.

Erbil'deki ABD temsilcilikleri ve Erbil Havalimanı'na çeşitli saldırılarda bulunduğu iddia edilen Şii silahlı gruplarla da yeni sayfa açıldığını aktaran Süleyman, şöyle devam etti:

"Herhangi bir sorun olmayacak. Hepimiz Iraklıyız ve Kürdistan Bölgesi de Irak'ın önemli bir parçasıdır. Hepimiz tek bir anayasayla yönetiliyoruz ve Bağdat'taki hükümetin ortağıyız, çıkarlarımız da ortaktır. Bölgesel yönetimi (IKBY) ilgilendiren her konu Bağdat'ı da ilgilendirir.

Hiçbir anlaşmazlık (Şii silahlı yapılarla) sonsuza dek sürmez. Görüş ayrılıkları olsa da bu, çözüm olmadığı anlamına gelmez. Biz KDP olarak tüm siyasi gruplarla aynı mesafedeyiz. Görüşmeler (Barzani-Şii gruplar) son derece olumlu geçti."

Irak Meclis Başkanı seçimi ve KDP

Irak'ta daha önce mahkeme kararıyla koltuğundan olan eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi yerine henüz biri seçilemedi. Buna en temel gerekçe ise Sünni partiler arasında yaşanan "tek aday" anlaşmazlığı gösteriliyor.

KDP Milletvekili, Barzani'nin Bağdat'ta Sünni siyasi liderlerle görüşmesini hatırlatan Süleyman, "Bu mesele, Sünni oluşumu ilgilendiriyor. Tek aday üzerinde mutabık kalınmasını istiyoruz ki yeni başkanın seçimi kolayca gerçekleşsin." değerlendirmesinde bulundu.

"Barzani, Maliki ile Saddam'a karşı aynı saftaydı" hatırlatması

Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Akil Fetlavi de Barzani'nin Saddam Hüseyin dönemindeki muhalefet safında Maliki ile aynı cephede çalıştığını ve iki kişi arasında iyi bir "dostluk" ilişkisi bulunduğunu dile getirerek, bunun Bağdat-Erbil sorunlarının çözümünde rol oynadığını savundu.

"Bağdat'ta Şii, Sünni ve Kürt siyasi gruplarla uzlaşı gerçekleştirilmesi halinde gelecek seçimlerden sonra Irak siyasi istikrara kavuşabilir." diyen Fetlavi, erken seçimin yapılmasını desteklediklerini belirtti.

Fetlavi, Maliki ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani arasında ilişkilerin "gergin" olduğu iddialarını da yalanladı.

Gelecek seçimlerde iki lider arasında siyasi ittifak ihtimaline dair ise Fetlavi, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette her şey mümkün. Maliki, mevcut hükümet ve parlamentoyu destekliyor. Sudani de hükümeti paylaşan Koordinasyon Çerçevesi ve Devleti Yönetme Koalisyonu'ndan doğdu."

Irak Meclisindeki yeni başkanın seçimi konusuna ilişkin Fetlavi, Sünni partilerin yeni meclis başkanı için "tek aday" üzerinde uzlaşı sağlamasını istediklerini dile getirdi.

Mesud Barzani'nin Bağdat ziyaretinde ayrıca doğal gaz ve petrol yasasının Meclisten geçirilmemesini ile Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın yürürlüğe girmemesinin nedenlerini de Irak merkezi yönetim yetkililerine sorduğu aktarıldı.