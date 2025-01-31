Barzani ve Macron'dan Görüşme

Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

IKBY Başkanı Barzani, X hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Macron ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Barzani, Irak'ın istikrarının önemi, Erbil ile Bağdat arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve Suriye dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.