Başak Gürkan Arslan İçin Lokma Dağıtıldı

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan için Bursa'nın Mudanya ilçesinde lokma dağıtıldı.

Mudanya Alevi Kültür Derneği'nde düzenlenen etkinliğe Arslan'ın annesi, babası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Celal Gürkan, kızının 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğünü belirterek, "Bunların gün yüzü görmemeleri için en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bunlar topluma zararlı insanlar." dedi.

Anne Makbule Gürkan da faillerin en ağır cezayı almaları gerektiğini vurguladı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan tartışmada Arslan, kayınpederi K.A. tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, K.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.