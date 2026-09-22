Başak Gürkan davasında tanık, \'Mahallenizi bir pislikten kurtardım\' sözünü aktardı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından öldürülen Başak Gürkan'ın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşmasında dinlenen tanık A.K, "Bahçemde oturuyordum. 'Baba yapma' diye bir ses geldi. Ben Kudret Arslan'a 'neden yaptın' diye sordum, o da 'Mahallenizi bir pislikten kurtardım' diye yanıt verdi. Kız çocuğu da 'Dede niye böyle yaptın' diye bağırıyordu. Başak, 'Abi beni kurtarın' diye hem kocasına hem de bana sesleniyordu ancak o sırada boğazı kesilmişti" dedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Boşanma aşamasında olduğu Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından katledilen yüksek mühendis Başak Gürkan'ın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Başak Gürkan'ın ailesine destek olmak için onlarca kadın duruşmaya geldi. Kalabalığa rağmen duruşmanın büyük salona alınmamasına kadın örgütleri ve müştekiler tepki gösterdi. Takım elbise giyen sanıkların duruşma salonuna getirildiği sırada aileden tepki geldi. Başak Gürkan'ın annesi Makbule Gürkan, "Katiller" diyerek bağırdı.

"MAHALLENİZİ BİR PİSLİKTEN KURTARDIM' DEDİ"

Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. Tanık A.K, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Ben bahçemde oturuyordum. 'Baba yapma' diye bir ses geldi. Barış çocuğu kucağında 'Ali abi koş' diye bana seslendi. Bahçede Başak Hanım'ı gördüm gırtlağı kesilmiş vaziyette. Barış, çocuk kucağında 'Baba niye yaptın' diye bağırıyordu. Ben Kudret Arslan'a 'neden yaptın' diye sordum, o da 'Mahallenizi bir pislikten kurtardım' diye yanıt verdi bana. Kız çocuğu da 'Dede niye böyle yaptın' diye bağırıyordu. 'Abi beni kurtarın' diye hem kocasına hem de bana sesleniyordu Başak ancak o sırada boğazı kesilmişti."

BOĞAZINI KESTİKTEN SONRA BIÇAKLA YARALAMAYA DEVAM ETMİŞ

Tutuklu sanık Kudret Arslan'ın avukatı, tanık A.K.'ya, "Barış'ın ruhsal durumu nasıldı? Sizin geldiğiniz zaman yardım edilecek bir durumu var mıydı?" diye sordu. Tanık A.K, "Tuhaf bir haldeydi. Ben girdiğimde yardım edilebilecek bir durumu yoktu maktulenin" yanıtını verdi.

Savcının, "Sanık Kudret Arslan siz girdikten sonra bıçakla saldırmaya devam etti mi?" sorusu üzerine tanık A.K, "İki tarafa daha sol tarafına bıçakla vurdu" dedi.

"BEN BUNUN İÇİN SİLAH MİLAH ALDIM"

Tanık Ö.D. ise Barış Aslan ve Başak Gürkan'ı uzun süredir tanıdığını belirterek, Başak'ın boşanma sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Evlenmeden önce de Barış'ı Başak sayesinde tanıdım. Yakın arkadaşlarımdır ikisi de. Son ayrılma aşamalarında biz bir kafede oturuyorduk, yakın arkadaş olduğumuz için bana ayrılma konusunu danıştı. O sırada Barış aradı, ben de hoparlöre vermesini istedim. Barış ilk 15 dakikada 'ayrılmayalım' diye ikna etmeye çalıştı. Son 15 dakikada da Başak ayrılmayacağını söyleyince mal paylaşımı hakkında tartıştılar."

"VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI"

Başak Gürkan'ın öldürülmeden yaklaşık 9 ay önce vücudunda morluklar gördüğünü ifade eden tanık Ö.D, "Sordum, 'Barış ile kavga ettik, bana vurdu' demişti" diye konuştu.

Ö.D, Başak'ın öldürülmesinden yaklaşık 4-5 ay önce Barış'ın kendisine, "Sence Başak beni aldatıyor mudur?" diye sorduğunu belirterek, "Ben de 'Ben aldattığını sanmıyorum, Başak bunu yapmaz' dedim. Barış da 'Ben bunun için silah milah aldım' dedi bana. Ben Başak'a da sordum bu durumu ve o bana 'kesinlikle böyle bir şey yok' dedi. Ben T'ye de sordum o da bana 'normal arkadaşız biz' dedi. Ben şahit de değilim böyle bir duruma. Barış'ı tanıdığım kadarıyla zaten böyle bir şey olsa anında tepki gösterir" dedi.

Beyanların ardından savcılık, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

"BANA HAKARETLER ETTİ" SAVUNMASI

Tanık beyanlarının ardından söz verilen sanık Barış Arslan, boşanma davasının olaydan önce görülmekte olduğunu belirterek, "Mal paylaşımı falan değil, aldatmadan kaynaklı bir olaydı. Olay günü eşimi kurtarmaya çalıştım. Babamı hiç öyle görmemiştim. Bana ve kızıma zarar vereceğinden korktum" iddiasında bulundu.

Sanık Kudret Arslan ise, "Ben bu suçu işledim. Bana hakaretler etti. Kızım gibi sevmiştim onu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasının hazırlanması için dosyanın iddia makamına tebliğine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde, 9 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen kadın cinayetine ilişkin hazırlanan iddianameye göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Başak Gürkan Arslan ile eşi Barış Arslan, boşanma protokolünü görüşmek üzere bir araya geldi. Olay sırasında çiftin 5 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu belirtildi.

Dosyadaki anlatıma göre, görüşme sırasında Barış Arslan'ın babası Kudret Arslan da eve geldi. Kudret Arslan'ın önce Başak Gürkan Arslan'ı darbettiği, ardından çıkan olay sırasında Barış Arslan'ın eşini tutarak babasının saldırısına açık hale getirdiği ifade edildi. İddianamede, Kudret Arslan'ın daha sonra elindeki bıçakla Başak Gürkan Arslan'a defalarca saldırdığı ve kadının aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

CiNAYETİN TEK TANIĞI MÜŞTEREK ÇOCUK

Başak Gürkan Arslan'ın ablası Yaprak Gürkan, olayın ardından yaptığı açıklamalarda, cinayete tanık olan 5 yaşındaki çocuğun yaşananları anlattığını belirtmişti. Yaprak Gürkan'ın aktardığına göre çocuk, "Babam tuttu, dedem de bıçakladı" diyerek cinayetin nasıl gerçekleştiğini anlattı.