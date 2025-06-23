Başakşehir'de 4 Milyon Lira Çalan Zanlı Tutuklandı

Başakşehir'de banka şubesinin önünde duran otomobilin bagajından yaklaşık 4 milyon lira çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İnşaat firmasında çalışan M.E, 27 Mayıs'ta B.A. ile banka şubesinden çektiği, müşterilere ait yüklü miktardaki parayı otomobilinin bagajına koydu.

B.A'yı yol üzerinde bırakan M.E, aracını Bedrettin Dalan Bulvarı'nda bulunan banka şubesinin önüne park etti.

Bagajdan aldığı bir miktar parayla bankaya giren M.E, aracının arkasına otomobilin yanaştığını fark etti. M.E, bankadaki işini bitirip aracının yanına gittiğinde 3 milyon 935 bin lira bulunan çantanın çalındığını anladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, M.E'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin A.K. olduğunu tespit etti.

Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının 12 suç kaydının, 4 aranmasının ve 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde müşteki M.E'nin aracını park ettikten sonra bagajdaki çantayı alıp banka şubesine girmesi, şüphelinin otomobilini park etmek için manevra yapması yer alıyor.

Kayıtların devamında M.E'nin otomobilinin yanında durdurduğu aracını arka tarafa çeken zanlının, bagajdaki çantaları otomobiline yükleyip kaçtığı görülüyor.