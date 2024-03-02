Başakşehir'de Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kardeşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

YSK Seçim Takvimi Açıklandı: Aday Listeleri Yarın İlan Edilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, kesin aday listeleri yarın il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları ise 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak. Seçmenler 31 Mart'ta sandık başına gidecek. YSK, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene alarak mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate aldı.