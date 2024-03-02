Başakşehir'de, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Altıntepe Mahallesi'nde 25 Ocak'ta, Ferhat Ç. (32) ile kardeşi Tahir Ç. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kardeşini silahla vuran Ferhat Ç, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Tahir Ç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, Silivri'deki bir markette olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi 1 Mart'ta yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Ferhat Ç'nin 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şüphelinin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.???????
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kardeşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dur ihtarına uymayan ehliyetsiz bir sürücü, polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, kesin aday listeleri yarın il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları ise 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak. Seçmenler 31 Mart'ta sandık başına gidecek. YSK, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene alarak mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate aldı.
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