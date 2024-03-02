Başakşehir'de Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kardeşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Başakşehir'de Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kardeşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Başakşehir'de yaşanan olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan iki kardeş arasında çıkan kavgada, şüpheli kardeşini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

02.03.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
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Başakşehir'de, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Altıntepe Mahallesi'nde 25 Ocak'ta, Ferhat Ç. (32) ile kardeşi Tahir Ç. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kardeşini silahla vuran Ferhat Ç, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Tahir Ç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Silivri'deki bir markette olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi 1 Mart'ta yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Ferhat Ç'nin 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.???????

Kaynak: AA

Başakşehir, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kardeşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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