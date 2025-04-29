Başakşehir'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başakşehir'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı

Başakşehir\'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Başakşehir'de hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ekipler, binalarda ciddi bir hasar bulamadı.

29.04.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Başakşehir'de hasar tespit çalışması yaptı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapım 2 Daire Başkanı Mehmet Savaş, Şu anda yine Boğazköy Caddesi'nde bir binanın hasar tespit işlemlerini arkadaşlarımız az önce gerçekleştirdiler. Şu an bu binanın bodrum katındayız. Bodrum katında sadece kılcal bölme duvarlarında çatlaklar tespit ettik. Bu da bize yapının yapısal olarak veya statik olarak herhangi bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. Arkadaşlarımız bu yapının hasar tespitini yaptılar. Bu yapıya hasarsız olarak bir değerlendirmede bulundular. İl genelinde yaptığımız zaten hasar tespitlerinde de herhangi bir ciddi hasarla da karşılaşmadık dedi.

Silivri açıklarında 23 Nisan günü saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Gelen ihbarlar üzerine İstanbul genelindeki 39 ilçede eş zamanlı başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, ekipler Başakşehir ilçesinde de saha incelemeleri gerçekleştirdi. Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Boğazköy Caddesi'nde bulunan 5 yapı ile ilgili hasar tespit çalışmaları yapıldı. Beş ayrı ihbar üzerine söz konusu adreslere intikal eden inşaat mühendisleri ve mimarlar, binalarda ayrıntılı kontrol gerçekleştirdi.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA HEMEN BAŞLADIK'

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapım 2 Daire Başkanı Mehmet Savaş, Öncelikle 23 Nisan 2025 günü İstanbul'da meydana gelen depremden sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak hasar tespit çalışmalarına hemen başladık. Burada özellikle İstanbul'da 39 ilçede aynı anda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalara vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve kamu yapıları hasar tespiti çalışmalarıyla başladık ve hala devam etmekteyiz. Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine inşaat mühendisi ve mimarlar tarafından oluşan hasar tespit ekiplerimizce yerinde yine Çevre Şehircilik Değişikliği Bakanlığının geliştirmiş olduğu bir afet sistemi, hasar tespit sistemi aracılığıyla online bir şekilde tabletler üzerinden tespitler gerçekleştirmekteyiz. Bize gelen ihbarlar alo 181'den, 112'den yine valiliklere veya çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerine gelen AFAD'a gelen ihbarların hepsi bir noktada birleşiyor. Bunlar ayıklanıyor. Mükerrerler bir araya getirilerek vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hasar tespit çalışmalarında inşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımız hasarı inceleyeceği yapının önüne gelerek öncelikle hasar tespit sistemine online bir şekilde tabletleriyle bağlanıp bu tabletler üzerinden yapıyla ilgili genel bilgileri öncelikle alır. Bu genel bilgileri aldıktan sonra görüntüleme başlar. Binaya ait fotoğrafları çekeriz. Eğer varsa hasarların bulunduğu yerler bunların hepsi sisteme işlenerek hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olur. Yine bu yapıda da öncelikle binaya ait genel bir fotoğrafla başlarız hasar tespitine. Daha sonra inşaat mühendisi ve mimari arkadaşımız bina içerisinde depremden meydana gelen hasarları gözleyerek varsa hasarlar bunların fotoğraflarını da sisteme işleyerek hasar tespit sonucu belirtip tespiti sonuçlandırırlar ifadelerini kullandı.

'İL GENELİNDE HERHANGİ BİR CİDDİ HASARLA BUGÜNE KADAR KARŞILAŞMADIK'

Savaş, Şu an Başakşehir ilçesinde Boğazköy Caddesi'ndeyiz. Şu an vatandaşlarımızdan Boğaz Köyü Caddesi'nde 5 tane yapıya ait ihbar söz konusu. Bu ihbarları arkadaşlarımız 5 yapı olarak incelediler. Biz ihbarları yaparken ekiplerimizi gören diğer vatandaşlarımız da binaları hakkında tespit yapmamızı isterlerse o binalara da bakıp ayrıca değerlendirmelerini yapıyoruz. Şu anda yine Boğazköy Caddesi'nde bir binanın hasar tespit işlemlerini arkadaşlarımız az önce gerçekleştirdiler. Şu an bu binanın bodrum katındayız. Bodrum katında sadece kılcal bölme duvarlarında çatlaklar tespit ettik. Bu da bize yapının yapısal olarak veya statik olarak herhangi bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. Arkadaşlarımız bu yapının hasar tespitini yaptılar. Bu yapıya hasarsız olarak bir değerlendirmede bulundular. İl genelinde yaptığımız zaten hasar tespitlerinde de herhangi bir ciddi hasarla da bugüne kadar karşılaşmadık dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Doğal Afetler, Başakşehir, 23 Nisan, Silivri, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
16:30
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:25:22. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.