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Başakşehir'de düğün konvoyunda havaya ateş eden 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de düğün konvoyunda havaya ateş eden 5 kişi gözaltına alındı

Başakşehir'de düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ve av tüfeğiyle havaya ateş eden 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın incelenmesinin ardından 5 kişinin gözaltına alındığı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği belirtildi.

Başakşehir\'de düğün konvoyunda havaya ateş eden 5 kişi gözaltına alındı
17.12.2023 - 20:13,
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BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ve av tüfeğiyle havaya ateş ettiği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayaşehir'de 6 Aralık'ta meydana gelen olayda, düğün konvoyunda bulunan araçlar, yol ortasında durdu. Araçlardan inen 3 kişi, uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş etmeye başladı. Silahlı kişiler, çevredekilere aldırış etmeden defalarca havaya ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından 5 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "6 Aralık 2023 tarihinde bazı sosyal medya platformlarına paylaşılan görüntülerde, düğün konvoyu için park halinde bekleyen araçların arasında silah ile havaya ateş açan şahısların olduğu belirlenmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemelerde; olayın Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesinde gerçekleştiği belirlenmiş, silahla havaya ateş açan şahısların C.D. ve O.D. isimli yaşı küçük şahıslar ile Ç.D. ve T.D. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar olayda kullandıkları 1 adet av tüfeği ile 3 adet kurusıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İncelemelerin devamında ele geçirilen av tüfeğinin ruhsatsız olduğu ve sahibinin İ.D. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şüpheli şahıs aynı gün yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "6136 Ateşli Silah Kanununa Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA
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Başakşehir, Aralık, Son Dakika

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