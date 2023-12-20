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Başakşehir'de kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü kaza geçirdi - Son Dakika
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Başakşehir'de kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü kaza geçirdi

Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarparak yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsü, kazadan kurtulmasını araç kamerasının olmasına bağladı.

20.12.2023 - 09:29,
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BAŞAKŞEHİR, TEM Otoyolu'nda kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarparak yaralandı. Motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz'ın ölümden döndüğü kaza anı, araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Yılmaz, "Arkamdan gelen otomobilin araç kamerası olmasaydı, ben hiçbir şeyi ispatlayamayacaktım" dedi.

Kaza, 18 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Başakşehir TEM Otoyolu Ispartakule mevkisi, Esenyurt istikametinde meydana geldi. Yeni aldığı 34 HTM 610 plakalı motosikleti ile Büyükçekmece'de çalıştığı hastaneye giden Serkan Yılmaz, Altınşehir Mahallesi mevkisinde, orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, sol şeritten 34 EAT 173 plakalı bir kamyonet üzerine geldi. Kamyonetin üzerine gelmesiyle manevra yapan Yılmaz, motosikletle birlikte bariyerlere çarparak düştü. Kamyonet şoförünün arkasına bile bakmadan yoluna devam ettiği kazada Yılmaz, arkasından gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü Yılmaz, olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, bir şirket çalışanı olan kamyonet şoförüne dava açtı. Kaza anı, Serkan Yılmaz'ın arkasından gelen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KULLANMIŞ OLDUĞUM EKİPMANLAR SAYESİNDE HAYATTAYIM"

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz, " Kağıthane'den yeni aldığım motosikletimle, Büyükçekmece'deki iş yerime gidiyordum. TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde giderken, şirket aracı olduğunu öğrendiğim bir kamyonet, en sol şeritten en sağ şeride beni sürükleyerek geçti. Bariyerlere çarpmama sebep oldu. Durmaması beni çok üzdü. Davamı açtım, hukuksal olarak da gereken tüm hakkımı arayacağım. Kazadır sonuçta olabilir, durmaması, insanlığını sorgulamadan basıp gitmesi, beni çok yıprattı. O yüzden hukuksal olarak hakkımı arayacağım. Hamd olsun kırılmış bir yerim yok, ezilme var. Yeni almış olduğum motorumda kısmi masraflarım var. Kullanmış olduğum ekipmanlar sayesinde şu anda hayattayım. Allah göstermesin arkamdan gelen bir kamyon vardı, kendimi emniyet şeridine atmasam, kamyon da üzerimden geçebilirdi. 2 çocuğum ve ailem perişan halde, ben de hayatta olmayacaktım belki de. Motorculara, İstanbul trafiğinde ve Türkiye genelinde saygısı olmayan şoförlerden, sağınıza solunuza dikkat etmenizi, kaç aileyi perişan edeceğinizi bilmenizi istiyorum. Arkamdan gelen otomobilin araç kamerası olmasaydı, ben hiçbir şeyi ispatlayamayacaktım" diye konuştu.

Başakşehir\'de kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü kaza geçirdi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü kaza geçirdi - Son Dakika
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