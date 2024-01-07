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Başakşehir'de Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, refüjü aşarak karşı şeride geçen bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde hayatını kaybetti, Muhammet Bülbül ve Sudenaz Bülbül ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili incelemelerine devam ediyor.

Başakşehir\'de Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
07.01.2024 - 00:00,
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BAŞAKŞEHİR'de, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil bir başka otomobile çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazada, saat 19.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 UB 7161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen 34 HZR 561 plakalı araca çarpan otomobil daha sonra bariyerlere vurdu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada yoldaki trafik durdu. Kazanın ardından araçlarda sıkışanlar itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çıkarıldı. Kazada, Enes Durukan ve Mehmet Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Muhammet Bülbül ve Sudenaz Bülbül'ün ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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