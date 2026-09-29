Başakşehir'de motosikletin çarptığı baba kırıklarla taburcu oldu, sürücü aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'de motosikletin çarptığı baba kırıklarla taburcu oldu, sürücü aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir\'de motosikletin çarptığı baba kırıklarla taburcu oldu, sürücü aranıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de 25 Eylül akşamı 12 yaşındaki kızıyla ekmek almaya giderken motosikletin çarptığı baba, kırıklarla hastaneye kaldırıldı ve taburcu oldu. Kaçan sürücüyü polis ararken, baba şikayetçi oldu; kızının psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

BAŞAKŞEHİR'de 12 yaşındaki kızıyla fırına ekmek almaya gittiği sırada motosikletin çarptığı Mehmet Kartop (45), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürerken, vücudunda kırıklar oluşan Kartop, tedavisinin ardından taburcu oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında kızıyla yaşadığı korku dolu anları anlatan Kartop, "Kızım o anda kanı gördü, 'Baba, baba' diye sarıldı. Şükrediyorum ki kızıma değil de bana vurdu. Kafam yere gelse ölebilirdim, hızlı gitmesinler" dedi.

Olay, 25 Eylül saat 20.20 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Gerger Sokak'ta meydana geldi. Kamyonet şoförü Mehmet Kartop, akşam okuldan dönen 12 yaşındaki kızı Damla ile birlikte ekmek almak için sokaktaki fırına doğru yürümeye başladı. Bu sırada hızla seyreden ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Kartop'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen Kartop yaralanırken, kızı ise şok geçirdi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine gelen ve sürücünün patronu olduğunu söyleyen kişi, Kartop'u aracıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi edilen Kartop, taburcu olduktan sonra Güvercintepe Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

'BURNUMDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ, YANA YATTI'

Kaza anlarını anlatan Mehmet Kartop, "Akşamüzeri kızım okuldan geldi, 20.00 civarıydı. Annesi 'Kızım git, ekmek al' dedi. 'Bu saatte kızım gitmesin, akşam oldu' dedim. Çocuk elimi tuttu, sokak başındaki fırına doğru gidiyorduk. Sokağa döner dönmez arkamızdan çok şiddetli bir hızla geldi. Vurmasıyla gerisini hatırlamıyorum. O esnada kızım şok geçirmiş. Vuran kişinin 'Patronuyum' diyen adam bizi alıp hastaneye götürdü. Burnumda kırıklar meydana geldi, yana yattı. Hastane doktorları düzelttiler, hastane raporunda da kırıklar mevcut" dedi.

'İKİ GÜN BEKLEDİM, GELİP ÖZÜR DİLEMEDİ'

Sürücünün bulunarak ceza almasını istediğini belirten Kartop, "Hastanede kendime geldikten sonra 'Şikayetçi olmayın, benim tanıdığım, kaçmaz çocuk' dediler. Çocuk vurduğuyla gitti, göremedik. Güvercintepe Karakolu ilgilendi, şikayette bulundum. Araştırıyorlar, çocuğun kim olduğunu merak ettim. İki gün bekledim, belki gelir ve özür diler, bir acelesi mi vardı diye. Hiçbir şekilde gelmedi. Gelmeyince de şikayet ettim. En azından başka bir aileye, bir çocuğa vurmasın. Bunlar tekstil işi yapıyormuş. 'Patronuyum' diyen kişi hastaneye geldi. Beni zaten onun arabasıyla götürmüşler. Çalıştırdığın işçinin nerede olduğunu, kim olduğunu insan bilmez mi? Belki aranıyor, belki hırsız" diye konuştu.

'KIZIMIN VE BENİM PSİKOLOJİM BOZULDU'

Kartop, "Kızımın psikolojisi bozuldu, benim de öyle. Çalışıyorduk, belki birkaç hafta işe gidemeyeceğiz. Ben acılarıma katlanırım, yeter ki o kişinin bir an önce bulunup ceza almasını istiyorum. Kızım o anda kanı gördü, 'Baba, baba' dedi, sarıldı, onu hatırlıyorum. Çocuk psikolojik olarak perişan oldu. Kızım o tarafta olsa kızıma vuracaktı. Şükrediyorum ki kızım değil de bana vurdu. Kafam yere gelse ölebilirdim, şu an sizinle bu röportajı yapamayabilirdim. Çok hızlıydı" ifadelerini kullandı.

'O HIZLA GELDİ Kİ SESİNİ BİLE DUYAMADIM'

Sürücülere de çağrıda bulunan Kartop, "Hızlı gitmesinler. Sokak arası, yayalar var. Kaldırımlar bazen dolu oluyor, arabalar park ediyor. İnsanlar geçemiyor. Normalde çok dikkat eden biriyim. O an dalgınlığıma mı geldi bilmiyorum. Tahmin edemezdim, motorun sesini bile duyamadım o hızdan. Kızım da ben de ölebilirdik" dedi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin Mehmet Kartop'a çarparak uzaklaştığı ve çevredekilerin yardıma geldiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
BaşakşehirGüvenlik3. SayfaGüncelPolisEylülEkmekKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 12:01:02. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de motosikletin çarptığı baba kırıklarla taburcu oldu, sürücü aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei