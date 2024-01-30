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Başakşehir'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Başakşehir'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyeti'nin özel ekibi tarafından yapılan operasyonla, saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gözaltına alındı. Operasyon anları güvenlik kameralarına yansıdı.

30.01.2024 - 14:00,  Güncelleme: 14:07
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BAŞAKŞEHİR, Güvercintepe Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla, Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. gözaltına alındı. Polisin yaptığı operasyon güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyeti'nce kurulan 150 kişilik özel ekip ile yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. belirlenen adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı. Saldırganların yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir\'de Santa Maria Kilisesi\'ne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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