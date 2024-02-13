Başakşehir'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Başakşehir\'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Başakşehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep Cilan (18) hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, sürücüyü gözaltına aldı. Kazanın olduğu yerde ışıklandırma ve üst geçit olmadığını belirten öğrenciler, olayda ihmal bulunduğunu ifade etti. Cilan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

13.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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Başakşehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Zeynep Cilan hayatını kaybetti.

Ordu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep Cilan (18) hastaneye kaldırıldı. Cilan, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Kazanın olduğu yerde toplanan Cilan'ın okul arkadaşları ise basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi.

Bölgede ışıklandırma ve üst geçit olmadığını belirten öğrenciler, olayda ihmal bulunduğunu ifade etti.

Kazanın ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Cilan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

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