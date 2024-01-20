Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı

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İstanbul Başakşehir'de bir iş insanı, dairesinin zilini çalan saldırganın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURULDU

Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki bir sitede oturan M.E, dairesinin ziline basılınca kapıyı açtı. İş insanı M.E, karşısındaki saldırgan tarafından eşinin ve çocuğunun gözleri önünde tabancayla vuruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralı M.E. ihbar üzerine siteye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.