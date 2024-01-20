 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı

Başakşehir'de silahlı saldırgan, girdiği sitede bir dairenin kapısını çalıp kurşun yağdırdı. Eşinin ve çocuğunun gözleri önünde vurulan iş insanı yaralandı. O anlar sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

20.01.2024 - 23:53,
Abone Ol

İstanbul Başakşehir'de bir iş insanı, dairesinin zilini çalan saldırganın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURULDU

Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki bir sitede oturan M.E, dairesinin ziline basılınca kapıyı açtı. İş insanı M.E, karşısındaki saldırgan tarafından eşinin ve çocuğunun gözleri önünde tabancayla vuruldu.

Başakşehir'de zili çalan saldırgan, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralı M.E. ihbar üzerine siteye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Kaynak: AA
YORUMLAR

Başakşehir, Saldırı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:47:00. #1.13#
SON DAKİKA: Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement