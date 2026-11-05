Başakşehir'deki İETT garajında 271 araç park edebilecek, 8 otobüs bakım görecek - Son Dakika
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Başakşehir'deki İETT garajında 271 araç park edebilecek, 8 otobüs bakım görecek

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Başakşehir\'deki İETT garajında 271 araç park edebilecek, 8 otobüs bakım görecek
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Başakşehir\'deki İETT garajında 271 araç park edebilecek, 8 otobüs bakım görecek
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İETT'nin 21. garajı olan Başakşehir Kayabaşı Garajı hizmet vermeye başladı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 44 bin metrekarelik garajda 271 aracın park edebileceğini, 8 otobüsün aynı anda bakım ve onarımının yapılabileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 21. garajı olan Başakşehir Kayabaşı Garajı hizmet vermeye başladı.

Başakşehir'deki garajda düzenlenen açılış programında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, garajın Başakşehir'e, İstanbul'a ve İETT'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Garajın 44 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu, 5 bin metrekaresinin kapalı alan olduğunu anlatan Aslan, garajda toplam 271 aracın park edebileceğini, 8 otobüsün de aynı anda bakım ve onarımının yapılabileceğini söyledi.

Aslan, "Bu garajlarla hem bakım onarım kalitemizi artırıyoruz hem mesafe daraltıp yakıt tasarrufu yapıyoruz hem de bakım hızımızı yüzde 20 artırıyoruz. Araçlarımızı daha kısa sürede sefere hazırlıyoruz. Yatırımlarımıza ara vermeden aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiNuri AslanBaşakşehirKayabaşıOtomobilGüncelİETTSon Dakika

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