BASE 2024: Yeni Mezun Sanatçılar İstanbul'da Buluşuyor

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Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında buluşturan BASE'in 8. edisyonu 27 Kasım-1 Aralık arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Şişli Belediyesi ev sahipliğinde, Bilgili Holding ana mekan sponsorluğunda ve Bilgili Sanat işbirliğiyle The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl 33 şehirde 40 üniversiteden yeni mezun 132 sanatçıyı ağırlayacak BASE 2024'te, resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 150 eser yer alacak.

Ücretsiz olarak ziyarete açık olacak BASE, yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 8 yıldır düzenleniyor.

Her yıl sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip olan BASE'in 2024 yılı başvurularını Ari Meşulam, Bahar Kızgut, Coşar Kulaksız, Daryo Beskinazi, Derya Yücel, Ergin Çavuşoğlu, Esra Aliçavuşoğlu, Gülay Semercioğlu, Nermin Er, Oya Delahaye, Serkan Özkaya, Sinan Demirtaş, Yaşam Şaşmazer ve Yekhan Pınarlıgil değerlendirdi.

Küratörlüğünü Derya Yücel'in üstlendiği programa ilişkin detaylı bilgiye "base.ist" adresinden ulaşılabilir.