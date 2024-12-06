Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki özel hastanenin bodrum katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Başiskele'de Özel Hastanede Yangın Çıktı - Son Dakika
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