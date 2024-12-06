Başiskele\'de Özel Hastanede Yangın Çıktı

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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki özel hastanenin bodrum katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.