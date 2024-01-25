 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkale'de kar yağışı: 48 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkale'de kar yağışı: 48 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken, 48 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

25.01.2024 - 00:40,  Güncelleme: 00:44
Abone Ol

Başkale'de kar yağışı: 48 yerleşim yerinin yolu kapandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken, 48 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkisini göstermeye başladı. Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri biriken karı kamyonlarla taşırken, buzlanmaya karşı da yol tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Başkale\'de kar yağışı: 48 yerleşim yerinin yolu kapandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Van, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkale'de kar yağışı: 48 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 05:46:39. #1.13#
SON DAKİKA: Başkale'de kar yağışı: 48 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement