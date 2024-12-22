Başkan Böcek: Afetin Yaralarını Saracağız - Son Dakika
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Başkan Böcek: Afetin Yaralarını Saracağız

Başkan Böcek: Afetin Yaralarını Saracağız

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Başkan Muhittin Böcek, vatandaşların zararının karşılanacağına dair bilgi vererek, tüm kurumlarla iş birliği yapacaklarını açıkladı.

22.12.2024 15:29  Güncelleme: 15:32
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BAŞKAN BÖCEK: AFETİN YARALARINI SARACAĞIZ

Manavgat'ta günün aydınlanmasıyla birlikte selden etkilenen mahallelerde hasar ve zarar tespit çalışmaları başladı. Ev ve iş yerlerinde su tahliyeleri devam ederken, Antalya Defterdarlığı Zarar Tespit Birimi ekipleri de vatandaşların hasar gören eşyalarını kayıt altına aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, afetten etkilenen mahallelere gelerek hasar tespit çalışmalarını yerinde takip etti. Vatandaşların zararının karşılanacağını belirten Böcek, "Antalya'mızın en büyük ilçelerinden olan Manavgat'ta bir sel meydana geldi. Tüm kurumlarımıza ve valimize teşekkür ederim. Hepimiz buradayız. Selden etkilenen vatandaşlarımızla ilgileniyoruz. Maddi zararı olan vatandaşlarımız içinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. El birliğiyle bu afetin yaralarını saracağız. Gördüğümüz tüm eksiklikleri de iş birliği içinde tamamlayacağız. Manavgat yangınında olduğu gibi yine hep birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.

MAHSUR KALAN KEDİLER ÖLDÜ

Bodrum katındaki evi sular altında kalan Gülhan Aptimoğlu, "Anlatmak bizim için çok güç. Çok kötü anlar yaşadık. Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Önce araçlarımızı kurtarmaya çalıştık. Eşyalarımızı tahliye edene kadar su bastı. Eşyalar mühim değil ama annemin kedileri vardı. Ne yazık ki evin içinde boğularak öldüler. Çok üzgünüz. Ekipler gece gündüz çalışıyor. Tahliye çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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