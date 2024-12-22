Başkan Böcek'ten Manavgat'a Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Başkan Böcek'ten Manavgat'a Geçmiş Olsun Ziyareti

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'ta meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve afetin yaralarının sarılması için gereken desteklerin verileceğini belirtti.

22.12.2024 21:55  Güncelleme: 22:07
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Manavgat'a geçmiş olsun ziyareti

Büyükşehir Belediyesi 936 personel 304 araçla görev başında

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve daire başkanları, Manavgat'ta metrekareye 106 kg yağış düşmesinin ardından yaşanan afetin en yoğun hissedildiği Side Kemer mevkiinde çalışmaları yerinde inceledi.

Manavgat'ta 2 saate metrekareye 106 kg yağış düşmesinin ardından yaşanan felaketin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi 936 personel ve 304 araçla gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve tüm daire başkanları ile birlikte afetin en yoğun yaşandığı Side Kemer mevkiinde çalışmaları yerinde inceledi. Manavgat'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Böcek, eksiklerin tespit edilerek yaraların sarılması için yapılması gereken ne varsa yerine getirileceğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilgili daire başkanlıklarına bağlı personeller Manavgat'ta yaşanan sel afetinin ardından gece boyu hummalı bir şekilde çalışarak vatandaşın yardımına koştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Aşevi de sel mağdurları ve çalışan personeller için 500 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de afetin en yoğun yaşandığı Side Kemer mevkiinde incelemelerde bulundu.

Başkan Kara bilgi verdi

Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır ve Aykut Kaya ile birlikte ilk olarak Manavgat Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Niyazi Nefi Kara'dan bilgi aldı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kısa sürede yoğun bir yağışın düşmesi nedeniyle afet oluştuğunu belirterek "Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.

"Hemşehrilerimizin yanındayız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 936 personel ve 304 araçla Manavgat'ta yaşanan afetin ardından çalışmalara destek verildiğini söyledi. "Afetler siyaset üstü olaylardır" diyen Başkan Muhittin Böcek, "Sayın Valimiz de buradaydı. Kurum kuruluşlarla, iktidarıyla muhalefetiyle siyaset üstü davranarak kimin üzerine ne düşüyorsa yapılması gerek. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili daire başkanlarımız, ASAT Genel Müdürü, şube müdürleri ve tüm bürokratlarımızla buradayız. Esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

"Yapılması gereken ne varsa yapılacak"

Vatandaşlar, esnaf ve muhtarlarla görüşen Başkan Muhittin Böcek, "Yapılacak tespit ve çalışmaların ardından bu afetten ders çıkararak tıpkı Manavgat yangınında olduğu gibi siyaset üstü bir çalışmayla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yapılması gereken ne varsa yapılacağına inanıyorum. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Bir kez daha Manavgatlı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Başkan Böcek\'ten Manavgat\'a Geçmiş Olsun Ziyareti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başkan Böcek'ten Manavgat'a Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika

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