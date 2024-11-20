Başkan Böcek'ten Manavgat'a Proje Ziyareti - Son Dakika
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Başkan Böcek'ten Manavgat'a Proje Ziyareti

Başkan Böcek\'ten Manavgat\'a Proje Ziyareti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile bir araya gelerek ilçenin projeleri hakkında toplantı gerçekleştirdi. 106 mahallede yapılacak projelerin ele alındığı toplantıda, Manavgat'ın ihtiyaçları değerlendirildi.

20.11.2024 17:30  Güncelleme: 17:40
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret ederek, bürokratlarıyla çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Böcek, Manavgat'ta 106 mahallede yapılması gereken projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile makamında bir araya gelen Başkan Böcek, Manavgat'a çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Güzel Manavgat'ımıza yeni dönemde yapacağımız çalışmaları ele alacağız. Manavgatımızın 106 muhtarımızın, meclis üyelerimizin, ilçe başkanımızın talepleri doğrultusunda Manavgat'ımıza yapılması gereken projeleri hayata geçireceğiz. Manavgat'ımızın ihtiyaçlarını değerlendirerek, yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunacağız" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Kara, Başkan Böcek'e ziyareti için teşekkür ederek, "Muhittin Başkanımızın Manavgat'a ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla, Manavgat Belediyesi bürokratları sık sık bir araya geliyor. Bugün başkanlar nezdinde bir çalışma toplantısı yaptık. Muhittin Başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Kara, bürokratların da hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Manavgat'a yapılacak hizmet ve projeler masaya yatırılarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından Manavgat Belediye Başkanı Kara, ziyaret anısına Başkan Muhittin Böcek'e hediye takdim etti.

Başkan Böcek, Manavgat temasları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manavgat İlçe Örgütü'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Muhittin Böcek, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar ve yönetimi, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Esra Alpaydın ve partililerle bir araya geldi. Başkan Böcek, ziyarette Manavgat için yaptıkları ve yapacakları çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Böcek'ten Manavgat'a Proje Ziyareti - Son Dakika

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