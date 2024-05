İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Metropolis Antik Kenti\'nde Toplandı

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Torbalı'nın 6 bin yıllık tarihe sahip Metropolis Antik Kenti'nde toplandı. Toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklifin UKOME'de reddedilmesine değinen Başkan Dr. Cemil Tugay, "O karara hayır oyu veren arkadaşlarımızın öncelikle vicdanlarına sonra onlara bu talimatları veren kişilere seslenmek gerekir. Bu insanlara 90 dakikayı daha ne kadar çok göreceksiniz? Daha ne kadar engel olacaksınız? Bunu yapmamanızı diliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin mayıs ayı ikinci oturumu, meclis toplantılarının her ay başka ilçede düzenlenmesi kararının ardından Torbalı'da yapıldı. Geçmişi 6 bin yıla uzanan Metropolis Antik Kenti'ndeki toplantıda kentteki tarihi kazılara verilen desteğe, kültürel, tarihi ve turistik mekanların önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay, tarihin gün ışığına çıkarılması çalışmalarının arttırılması gerektiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklifin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) reddedilmesi de gündeme geldi.

TUGAY: "MECLİS TOPLANTILARIMZI İLÇELERİMİZDE YAPACAĞIZ"

Meclis toplantısını şehrin en önemli antik miraslarından birinde yaptıklarını söyleyen Tugay, şunları söyledi:

"Metropolis Antik Kenti'nin amfi tiyatrosundayız. M.Ö. 300'lü yıllarda da burası demokrasiyle yönetilen bir şehir olmuş. Şu anda bulunduğumuz alanda meclis toplantıları yapılırmış. 2 bin 200 yıl sonra ilk meclis toplantısı gerçekleşiyor. İnsanı ister istemez etkileyen şeyler bunlar. Şehrimizin çok önemli antik mirasları var gerçekten. İlk defa bu toplantı vesilesiyle gelenler vardır. Her birimizin sahip olduğumuz tarihi mirasla ilgili daha çok bilinç ve bilgi sahibi olması gerekiyor. Bununla ilgili belediye olarak daha fazla çalışmamız gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz Kocaoğlu başkanımızın zamanından beri antik kazılara destek veriyor, bütçe ayırıyor. Agora alanında bir kazı çalışması devam ediyor. 700 bin liralık bütçe ayrılmış ancak yavaş ilerliyor. Burası Efes ile neredeyse eş değer. Ona yakın nitelikte bir antik kent. Burada şarap üretilirmiş. Üretilen şaraplar amforalara konurmuş. Onları da İskenderiye'de bulmuşlar. Burada bir liman da varmış. Oradan gemilerle Efes'e oradan da Akdeniz'in her tarafına gidermiş. Zaman zaman İzmir'in potansiyelinden, tarımından, ticaretinden, güncel sanayisinden, turizm potansiyelinden bahsederiz. Bu değerlerin korunmasına yönelik mesaj vermesi açısından bugün burada toplanmış olmamız kıymetli diye düşünüyorum. Zaman zaman dış ilçelerde toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"HALKIMIZIN GÜNDEMİNDE 90 DAKİKA VAR"

Toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklifin Ulaşım Koordinasyon Kurulu'nda (UKOME) merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşların temsilcilerinin olumsuz oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Başkan Tugay, "Halkımızın gündeminde 90 dakika vardı. Biz onu UKOME'ye gönderdik. Çoğunluk belediyede değil. Hükümetin müdürlerinin oylarıyla 90 dakika kararı 15'e 13 reddedildi" dedi.

Ret kararıyla ilgili geniş bir bilgilendirmede bulunan Başkan Tugay şunları söyledi:

"90 dakika talebi halkımızın isteğiydi. Ben ve diğer belediye başkan adaylarının da vaadiydi. Biz arkadaşlarımızla uzun süreli bir çalışma yaptık ve bunun sonrasında bu talep UKOME gündemine getirildi. İZBAN gerekçe olarak bize söylendi. Sorun yaşayacağı söylendi. Zaman zaman seferlerde aksamalar oluyor. Raylar bozuluyor. İnsanlar, 'belediyeye bak, raylara bakmıyor' diyorlar. Bilmiyorlar ki o raylar Devlet Demiryolları'nın rayları ve biz onlar için kira ödüyoruz. Çok iyi niyetle bu şehirdeki insanların ulaşım hizmetini görmek üzere bir ortaklık yapılmış. Devlet Demiryolları'nın yükümlülükleri var ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığı çerçevesinde yükümlülükler var. İZBAN bir şirket yüzde 50'si Devlet Demiryolları'nın yüzde 50'si İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin. Rayların bakımı, seferlerin aksamasında çoğunlukla gerekçe olan sinyalizasyon Devlet Demiryolları'nın yükümlülüğünde. İZBAN'ın toplu ulaşımdaki payı yüzde 14. Bunun dışındaki sistem yüzde 86. Deniyor ki, 'siz bu 90 dakika kararını alırsanız İZBAN mağduriyet yaşar'. Belediyenin yaşadığı mağduriyetle ilgilenmiyor kimse. ve mali yükünü İzmir Büyükşehir Belediyesi taşıyor sistemde. Yani bu yüzde 14'lük payın yüzde 50'sinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu düşünürsek toplam ulaşım finansmanının yüzde 93'ünün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığını herkesin bilmesi lazım. Sanki ulaşımın yüzde 50'sini İZBAN taşıyor gibi bir algı var; öyle bir durum yok. Neticede yüzde 7'lik bir dilimde üstelik daha önce yapılan protokoller çerçevesinde onun da bir ölçüdeki yükünü İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendiği halde, bugün gelen önergede de yapılan diğer düzenlemelerle bunun finansmanı sağlandığı halde 15'e 13 merkezi hükümeti temsil eden bürokratların oylarıyla halkın döne döne defalarca istediği, bizlerin de adaylar olarak döne döne defalarca yapacağız diye söz verdiğimiz şey reddedildi. Bütün bu şartlar altında çok kolayca alınacak bu karar tekrar tekrar halkımız istediği için tekrar tekrar gündeme getirilecek. Her defasında da biz sizlere bunu halkımızın istediğini aktaracağız. Biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. O karara hayır oyu veren arkadaşlarımızın öncelikle vicdanlarına sonra onlara bu talimatları veren kişilere seslenmek gerekir. Bu insanlara 90 dakikayı daha ne kadar çok göreceksiniz? Daha ne kadar engel olacaksınız? Bunu yapmamanızı diliyorum."

BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR

Meclise ev sahipliği yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Başkan Tugay'a teşekkür ederek, "Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. M.Ö. 3'üncü yüzyılda Metropolis Antik Kenti'nde ciddi kararlar alınırmış. İlçemiz Ege Bölgesi'nin yüzde 75 sebze ve meyvesini üretiyor. Biz çok mutlu olduk. Bugün için kentim adına, Torbalı adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Torbalı Metropolis Antik Kenti'nde düzenlenen meclis toplantısını köylü kadınlar da büyük bir ilgiyle izledi. Toplantının sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve meclis üyeleri hatıra fotoğrafı çekildi.

