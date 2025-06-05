Başkan Tugay, ESHOT Çalışanlarıyla Bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Tugay, ESHOT Çalışanlarıyla Bayramlaştı

05.06.2025 15:33  Güncelleme: 16:43
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde ESHOT Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek, belediyenin önemine vurgu yaptı ve personeline duyduğu gururu dile getirdi. Tugay, 'Hep birlikte ülkemiz için çalışmalıyız' dedi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde ESHOT Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. Buca Gediz Atölyesi'ne giden Başkan Tugay, personele hitaben, "Belediye olarak bu şehrin bel kemiği, omurgası, belki de en güçlü taşıyıcı kolonu olduğumuzu hiçbirimizin unutmaması gerekir. Ülkenin daha iyiye gitmesi için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde İZSU'nun ardından ESHOT Genel Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı. Başkan Tugay'ı Buca Gediz Atölyesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen karşıladı. Bayramlaşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da katıldı.

"Gurur duyuyorum"

Personele seslenen Başkan Tugay, böylesine büyük ve güzel bir ailenin mensubu olduğu için gurur duyduğunu belirterek, "Yaptığınız değerli çalışmaların her birinin farkındayım. Herkesin de fark etmesi için bulunduğum her ortamda belediye çalışanlarının özverili, çalışkan insanlar olduğunu, üzerine düşeni yapmak için gerektiğinde gece gündüz her şeye koşturduğunu anlatıyorum. Sizler de kendinizle gurur duymalısınız. Belediye olarak bu şehrin bel kemiği, omurgası, belki de en güçlü taşıyıcı kolonu olduğumuzu hiçbirimizin unutmaması gerekir. Bizler şu anda belediyenin çalışanlarıyız ama aynı zamanda sevdiğimiz insanlarla bu şehirde yaşayan milyonlarca insanla birlikte şehrin yaşayanıyız. Türkiye Cumhuriyeti gibi kocaman büyük ailenin mensuplarıyız" dedi.

"Ülkenin aydınlığı için hep birlikte çalışmalıyız"

DİSK Genel İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, ESHOT Genel Müdürü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ile birlikte el ele personele seslenen Tugay, şunları söyledi.

"Biz bir aileyiz. Dün toplu sözleşmemizi imzaladık. Hayırlı olsun. Zor günlerden geçiyoruz, sizin yardımınız gerekiyor. Yardımınız olmadan bu yükü ben de, müdürlerimiz de, yönetici arkadaşlarımız da taşıyamayız. Bizi bu mücadelede yalnız bırakmayın. Hep beraber kurumumuza, şehrimize ve ülkemize sahip çıkalım. Bizim başımız öne eğilmemeli. Bu yükü hep beraber omuzlarsak çözeceğimize inanıyorum. Bu ülkenin daha iyiye gitmesi, insanların içinde bulunduğu yokluktan, adaletsizlikten ve eşitsizlikten kurtulması için hep birlikte çalışmalıyız. Kendinizi küçümsemeyin, 'biz bunu yapamayız' demeyin. Bu ateş buradan yanar, ondan sonra bir bakarsınız bütün ülkeyi kaplar. Kimseye isyan edin demiyorum; dürüst olun, çalışkan olun, sadece kendi evinize, malınıza, mülkünüze değil, devlete de millete de sahip çıkın diyorum. Aramızda bir nifak, ayrılık yok. Birbirini sevmeyen insanlar asla olmadık ve olmayacağız. Ben her birinizi bir kardeşim, ailemden biri gibi ayrı ayrı seviyorum. Yürekten teşekkürlerimle, saygımla kucaklıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Tugay, ESHOT Çalışanlarıyla Bayramlaştı - Son Dakika

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