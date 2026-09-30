Başkan Ünlü, 2 bin 400 yıl önce deniz ticareti olan Magydos Limanı'nın korunmasını istedi - Son Dakika
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Başkan Ünlü, 2 bin 400 yıl önce deniz ticareti olan Magydos Limanı'nın korunmasını istedi

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Başkan Ünlü, 2 bin 400 yıl önce deniz ticareti olan Magydos Limanı\'nın korunmasını istedi
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Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Muratpaşa'daki Magydos Antik Limanı'nda Antalya kurulmadan yaklaşık 2 bin 400 yıl önce deniz ticareti olduğunu belirtti. Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanılan limanın korunarak gün yüzüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

ANTALYA Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Karpuzkaldıran Falezleri'nin sona erdiği nokta ile Düden Şelalesi arasındaki bölgede yer alan Magydos Antik Limanı'nın, kentteki yerleşimden yaklaşık 2 bin 400 yıl öncesine uzanan geçmişiyle dikkati çektiğini söyledi. Tarihi MÖ 4'üncü yüzyıla uzanan limanın Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldığını aktaran Ünlü, bölgede tarihi yapı kalıntılarının bulunduğunu belirterek, "Burası korunmalı ve gün yüzüne çıkmalı" dedi.

Muratpaşa ilçesinde Karpuzkaldıran Falezleri'nin sona erdiği nokta ile Düden Şelalesi arasındaki bölgede yer alan Magydos Antik Limanı, kentin denizcilik tarihine ilişkin izler barındırıyor. Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, yıllardır takip ettiklerini söylediği bölgenin tarihinin Antalya'nın kuruluşundan çok daha eskiye dayandığını ifade ederek, Magydos'un MÖ 4'üncü yüzyıla uzanan geçmişi olduğunu belirtti. Ünlü, "Burası şu anda mevki olarak Karpuzkaldıran Falezleri'nin bittiği nokta ile Düden Şelalesi arasındaki bir tarihi antik liman" diye konuştu.

'TİCARETİN TAM KALBİNDE'

Magydos'un Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini koruduğunu belirten Ünlü, "Antalya Limanı olarak ticaretin tam kalbinde, stratejik öneme sahip antik bir liman" dedi. Bölgenin Antalya'nın tarihi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ünlü, "Antalya'mız tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle; Perge'si, Aspendos'u, Termessos'uyla birlikte bir yeni antik limanın, antik şehrin tespitini yapmak zorunda. Çünkü burası jeopolitik bir yer. Antalya kurulmadan yaklaşık 2 bin 400 yıl önce deniz ticareti buradaymış" diye konuştu. Magydos'un geçmişinin Roma ve Bizans dönemlerine uzandığını kaydeden Ünlü, "Burası Roma İmparatorluğu ile devam eden ve Bizans İmparatorluğu ile süregelen bir süreç" dedi.

SU KEMERLERİ VE MENDİREK İZLERİ

Bölgede görülebilen tarihi kalıntılara dikkati çeken Ünlü, su kemerleri, taş duvarlar ve yapay mendireğe ait izlerin bulunduğunu söyledi. Ünlü, "Buradaki su kemerlerini görebiliyoruz. Su üstünde, molozlardan yapılmış taş duvarları görebiliyoruz. Liman havuzu içinde oluyor bunlar. ve yapay mendireği görebiliyoruz" diye konuştu. Magydos'un Roma İmparatorluğu döneminde sikke basılan merkezlerden biri olduğunu belirten Ünlü, "Bu sikkeler, Bizans İmparatorluğu sonuna kadar gelmiş. Bizans İmparatorluğu zamanında piskoposluk merkezi olmuş; bir tarihi antik şehrin içinde yaşıyor Antalya" dedi.

'TARİHİ KALINTILAR BİNALARIN ALTINDA'

Magydos'un önemli bölümünün günümüzde deniz içerisinde kaldığını belirten Ünlü, bölgenin araştırılmayı beklediğini söyledi. Ünlü, "O tarihi kalıntılar, o binaların altında ve denizin binlerce metre altında keşfedilmeyi bekliyor" diye konuştu. MS 7'nci yüzyıl sonrasında bölgenin Arap akınlarından etkilendiğini ve tahribata uğradığını, limanın geçmişte Akdeniz'de stratejik bir ticaret noktası olduğunu söyleyen Ünlü, Magydos'un korunması ve araştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Buranın korunması ve gün yüzüne çıkması gerekiyor" dedi.

'ANTALYA'MIZA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'

Bölgede bugün denize girmek için gelen vatandaşları olduğunu belirten Ünlü, Magydos'un tarihi niteliğinin daha fazla bilinmesi gerektiğini söyledi. Antalya'nın doğal ve tarihi değerlerinin korunması gerektiğini ifade eden Ünlü, "İlk başta Antalya'mıza sahip çıkmamız lazım. Antalya'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, dünyanın en güzel şehri" diye konuştu. Çevrenin temiz tutulması gerektiğine de dikkati çeken Ünlü, "Çöpümüzü çöpe atacağız, çevremizi temiz tutacağız, doğamızı temiz tutacağız. 'Deniz varsa hayat var' diyeceğiz ve bu güzelliklere sahip çıkmak için toplum bilinci de oluşturmamız gerekecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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