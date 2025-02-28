Başkan Ünlüce SODEMBEK Toplantısında Zor Günlerde Dayanışma Vurgusu Yaptı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına katıldı. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlüce, "Zor günlerden geçen ülkemizde halkımıza umut olmak için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ünlüce, SODEMBEK toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. İlk olarak Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ile bir araya gelen Başkan Ünlüce, ardından rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini yapmış Yekta Güngör Özden'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ayşe Ünlüce, ardından Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'nde gazeteciler Sertaç Eş, Işık Kansu ile Sözcü Gazetesi Ankara Temsilciliği'nde Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve Haber Müdürü Emin Özgönül ile bir araya gelerek, ülke gündemi ve gerçekleştirilen çalışmalar üzerine sohbet etti.

Ziyaretlerin ardından Başkan Ünlüce, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel başkanlığında düzenlenen SODEMBEK toplantısına katıldı. Sosyal medya hesaplarından toplantı ile ilgili paylaşım yapan Ünlüce, "Zor günlerden geçen ülkemizde halkımıza umut olmak için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SODEMBEK toplantısı sonrası Başkan Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile birlikte CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftçi Binici ve Ensar Aytekin ile parti çalışmaları üzerine görüşme yaptı.