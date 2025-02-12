Başkan Uysal: Çevre Politikaları Ülke Meselesidir

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitim Kongresi'nde, çevre politikalarının siyasi çekişmelerin ötesinde, ülkenin geleceği için ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu mesele siyasi bir tartışma konusu olmamalı, ülke meselesidir. Bilim insanlarının kamu yönetimine yön vermesi, alınacak kararların bilimin ışığında şekillenmesi gerekiyor" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Akdeniz Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü iş birliğiyle Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitim Kongresi'nde konuştu. Başkan Uysal, konuşmasında çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması için ulusal ve küresel çapta mücadelenin gerekliliğine vurgu yaparak, kongreyi düzenleyen tüm kurum ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

"Eğer Türkiye genelinde yaygınlaşırsa yıllık 10 milyar dolarlık bir ekonomik potansiyel doğabilir"

Muratpaşa Belediyesi'nin öncü projelerinden Çevreci Komşu Kart'a değinen Başkan Uysal, 2015 yılında başlatılan bu uygulamanın bir ilk olduğunu söyledi. Atıkların ekonomik değerine vurgu yapan projede, vatandaşların atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak para puan topladığını ve bu puanları alışverişlerde kullanabildiğini belirten Başkan Uysal, "Sıfır Atık projesinden önce bizimle yoğun çalışmalar yapıldı. BBC'ye haber olacak kadar ses getiren bu projeyi başarıyla sürdürüyoruz. Eğer Türkiye genelinde yaygınlaşırsa yıllık 10 milyar dolarlık bir ekonomik potansiyel doğabilir" dedi.

"Tarım yapısını modern çiftliklere dönüştürmezsek sorunun üstesinden gelemeyiz"

Göller Bölgesi'ndeki su kaynaklarının hızla tükenmesine dikkat çeken Başkan Uysal, "Elliden fazla göl yok oldu, son kalanlar ise can çekişiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri tarımsal sulama yöntemleri. Küçük ölçekli tarım işletmeleri, her biri ayrı sondaj kuyuları açarak yeraltı su kaynaklarını tüketiyor. Eğer su kullanımını merkezi bir sistemle düzenlemez, tarım yapısını modern çiftliklere dönüştürmezsek bu sorunun üstesinden gelemeyiz" diye konuştu.

"Dalgalar kıyılarımıza vuruyor ama biz bu enerjiyi değerlendirmiyoruz"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Ümit Uysal, özellikle dalga enerjisinin yeterince değerlendirilmediğini söyledi. Başkan Uysal, " Karadeniz'in derinliklerinde madencilik ve gaz arama çalışmaları yapılıyor. Bu yatırımların küçük bir kısmı dalga enerjisi teknolojilerine ayrılsa, Türkiye dünya çapında bir enerji üssü olabilir. Şu an dalgalar kıyılarımıza vuruyor ama biz bu enerjiyi değerlendirmiyoruz" diyerek yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurguladı.

Konuşmasının sonunda çevre politikalarının siyasi çekişmelerin ötesinde, ülkenin geleceği için ele alınması gerektiğini belirten Başkan Uysal, "Bu mesele siyasi bir tartışma konusu olmamalı, ülke meselesidir. Bilim insanlarının kamu yönetimine yön vermesi, alınacak kararların bilimin ışığında şekillenmesi gerekiyor" dedi.