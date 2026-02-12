Başkan ve 10 Kişiye İhaleye Fesat Davası - Son Dakika
12.02.2026 13:05
Eskişehir'de Başkan Kazım Kurt ve 10 kişi hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla dava açıldı.

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile aralarında başkan yardımcısı ile memurlarında bulunduğu 10 kişi hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Odunpazarı Belediyesi'ne yönelik 2023 yılı Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, 2022 yılı Ekim ayında yapılan Ihlamurkent Mahallesi'nde 1600 metrekarelik LPG istasyonunun 10 yıla kadar kiralanması ihalesinde şartnamede 'dağıtıcı lisansı' şartı aranmasına rağmen bu lisansa sahip olmayan firmaların tekliflerinin kabul edildiği ve firmalardan biriyle sözleşme imzalandığı tespit edildi. Sayıştay raporunun ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianameyle 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede 11 Ekim 2022'de Ihlamurkent Mahallesi'nde 1600 metrekarelik LPG istasyonun kiralanmasını kapsayan ihalenin Devlet İhale Kanunu'na göre kapalı teklif usulüyle yapıldığı, şartnamede 'dağıtıcı lisansı' şartı aranmasına rağmen bu lisans yerine bayilik lisansına sahip olan firmaların tekliflerinin kabul edildiği ve firmalardan biriyle sözleşme imzalandığı bilgisine yer verildi.

Savcılık iddianamesinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na atıfta bulunarak "Sonuç olarak, ihaleye katılacaklardan dağıtıcı lisansına sahip olmaları istenmiş iken dağıtıcı lisansına sahip olmayan ancak bayilik lisansına sahip iki isteklinin tekliflerinin kabul edilmesi ve bir firma ile sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu gibi imzalanmış olan sözleşmenin uygulanmaya devam etmesi de hukuka uygun görülmediği değerlendirilmiştir" denildi.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra başkan yardımcısı, birim müdürü ve memurlarında aralarında olduğu 11 kişi hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla 3 yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BAŞKAN, SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, ihalenin sanal medya hesaplarından canlı yayınlandığını belirterek, "İhale şartnamesi ilgili müdürlük tarafından hazırlandı. Gerekli yasal prosedürler yerine getirilerek ihaleye çıkıldı. Akaryakıt bayileri bağlı oldukları veya bağlanmayı taahhüt ettikleri dağıtıcının lisansı altında faaliyet gösteriyor. Bana verilen bilgilere göre, katılımcı firmaların sundukları lisans ve taahhütnamenin bu kapsamda değerlendirilerek şartnameye uygun olduğu görüldü ve ihale üstün kamu yararı da gözetilerek sonuçlandırıldı. İhale sırasında herhangi bir itiraz veya sonrasında ihalenin iptali için herhangi bir başvuru olmadı. Netice olarak söz konusu ihalenin muhammen kira bedeli aylık 65 bin lira olarak belirlenmiş olmasına rağmen aylık kira bedeli en yüksek teklif itibarı ile 130 bin liraya yükseltildi. Bu haliyle herhangi bir kamu zararı olmadı, aksine kamunun menfaati olduğu açıktır. İhale şeffaf şekilde gerçekleşmiş ve yerel kanalların yanı sıra belediyeye ait sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı" dedi.

Kaynak: DHA

