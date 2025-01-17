Başkanlardan Kentsel Dönüşüm ve İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
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Başkanlardan Kentsel Dönüşüm ve İş Birliği Vurgusu

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ağırladı. Görüşmede, Osmangazi'nin sorunları ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bozbey, deprem direnci yüksek konutlar inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

17.01.2025 12:34  Güncelleme: 12:42
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ağırladı. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği görüşmede, Bursa ve Osmangazi'nin sıkıntılarının çözüme kavuşturulması adına yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Başkan Bozbey Burada' programı kapsamında Osmangazi ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ağırladı.

"Kısa zaman içerisinde bu bölgeleri dönüşüme sokmamız gerekiyor"

Yeni dönemde birlik içerisinde çalışarak, Osmangazi'de yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için büyük bir mücadele ortaya koyacaklarının altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Osmangazi, gerek büyüklüğü gerekse ürettiği değer açısından Türkiye'nin en önemli ilçelerinden bir tanesi. Fakat sorunları olan bir ilçe. Bursa'nın merkez ilçesi olduğu için en eski yapılaşma Osmangazi'de bulunuyor. Yaklaşık 50-60 yıllık binaların yer aldığı birçok bölge var. Kaçak yapılaşmanın getirdiği negatif etkiler bulunuyor. Bunlarla ilgili de yapmış olduğumuz çalışmalar var. Özellikle kentsel dönüşüm noktasında birlikte yapacağımız projelerle, kısa zaman içerisinde bu bölgeleri dönüşüme sokmamız gerekiyor. Daha yaşanabilir bir Bursa'yı ve Osmangazi'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Osmangazi'nin hava kalitesi açısında da sıkıntıları olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Bozbey, bu sorunu da çözüme kavuşturmak için iş birliği içerisinde hareket edeceklerini kaydetti. Başkan Bozbey, misafirperverliği için Başkan Aydın'a teşekkürlerini etti.

"Vatandaşlarımızın güvenliği için depreme karşı dirençli konutlar oluşturmalıyız"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve heyetini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Osmangazi'nin sahip olduğu mahalle sayısı bazında Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın, "Böyle büyük bir ilçenin sorunları da çok oluyor. Her şeyden önce deprem gerçeği var. Yerleşimin büyük bölümü, alüvyon topraktan oluşan ova bölümünde yer alıyor. Yoğun göçten dolayı kaçak ve çarpık yapılaşma çok fazla. Sağlıklı bir kentleşmeyi oluşturabilmek adına kaçak yapılaşmayla mücadele ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile yapacağımız iş birliği bu anlamda çok değerli. Gerekli çalışmaları ne Osmangazi Belediyesi'nin ne de Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına yapması mümkün değil. Vatandaşlarımızın güvenliği için depreme karşı dirençli konutlar oluşturmalıyız. Her türlü iş birliği ile bu süreci yönetmek istiyoruz. Mustafa Başkanımızın da dediği gibi ilçeyle alakalı çok sorun var. İnşallah hep birlikte bu sorunların üstesinden geleceğiz. Ziyaretlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkanlardan Kentsel Dönüşüm ve İş Birliği Vurgusu
Kaynak: ANKA

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