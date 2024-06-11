Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ali Ayhan için tören düzenlendi - Son Dakika
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Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ali Ayhan için tören düzenlendi

Başkent Üniversitesi Hastanesi\'nden Prof. Dr. Ali Ayhan için tören düzenlendi

Ankara'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Ali Ayhan için Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal, Ayhan'ın ülkesini uluslararası alanda temsil ettiğini belirtti. Ayhan'ın eğitime katkılarına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Ayhan'ın Türkiye'ye, dünyaya ve ailesine büyük bir miras bıraktığını ifade etti. Ayhan'ın cenazesi yarın Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verilecek.

11.06.2024 15:49
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Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan için tören düzenlendi.

Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan, üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, 1967'de Hacettepe Üniversitesine Ayhan ile birlikte başladıklarını söyledi.

Ayhan'ın, ülkesini uluslararası alanda da en üst düzeyde temsil ettiğini belirten Haberal, "Ne söylesek azdır. Önemli olan ülkemizi en üst düzeyde temsil etmiş olması. Önemli olan onun yaptıkları. Rahmetle ve şükranla anıyorum. Işıklar içinde uyusun. Bilsin ki o hep bizimle." diye konuştu.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş de Ayhan'ın eğitime katkılarının çok büyük olduğunu, sadece kadın doğum alanında değil üroloji ve genel cerrahideki doktorların da bakış açılarını değiştirdiğini dile getirdi.

Ayhan'ın Türkiye'ye, dünyaya ve ailesine müthiş manevi ve akademik miras bıraktığını vurgulayan Özkardeş, "Yetiştirdiği insanlara yüzlerce, binlerce demek lazım. Çünkü yaptığı yayınlar, bildiriler, sunular düşünüldüğü zaman artık hocaların hocalarının hocası konumundaydı Ali hocamız. Bütün hasta, ameliyat yükünün arasında öğrencilerine eğitim vermeyi de hiçbir zaman ihmal etmezdi. Öğrencilerin omuzlarına almak istediği, önlüklerini ondan giymek istediği bir hocamızdı. Ruhu şad olsun." dedi.

Törene, Ayhan'ın kızı, oğlu, torunları, aile yakınları, çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Üniversitedeki törenin ardından, Ayhan için Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan çok sayıda kişi, gözyaşları içerisinde Ayhan'a dua etti.

Tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde dün yaşamını yitiren, kadın hastalıkları alanında duayen hocalardan Prof. Dr. Ayhan'ın cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Anamur ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ali Ayhan için tören düzenlendi - Son Dakika

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