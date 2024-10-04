Batı Şeria'da Olaylar Tırmanıyor

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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaralarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'un güneyindeki Urif köyünde çıkan olaylar sırasında İsrail askerleri tarafından bacağından vurulan 29 yaşındaki bir genci hastaneye naklettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin Beytüllahim kentinin güneyindeki El-Hıdır kasabasına baskın düzenlemesi üzerine Filistinliler ile askerler arasında arbede yaşandı.

İsrail güçlerinin zehirli gaz bombası ve ses bombası kullanması sonucu bazı Filistinliler gazdan etkilendi.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Urif köyüne baskın düzenlemesi üzerine Filistinliler ile askerler arasında arbede yaşandığını ifade etti.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.