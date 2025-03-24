Batı Şeria'da Zorla Yerinden Edilme Krizi - Son Dakika
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Batı Şeria'da Zorla Yerinden Edilme Krizi

MSF, Batı Şeria'da zorla yerinden edilme ve insan hakları ihlallerini rapor etti; acil müdahale çağrısı yaptı.

24.03.2025 05:16
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Operasyon Direktörü Brice de la Vingne, işgal altındaki Batı Şeria'da, bu ölçekte zorla yerinden edilme ve kampların yıkılmasının onlarca yıldır görülmediğini belirterek, "İsrail güçleri kamplara erişimi engellediği, evleri ve altyapıyı tahrip ettiği için insanlar evlerine dönemiyor." ifadelerini kullandı.

MSF, İsrail'in işgal ve saldırıları altında bulunan Batı Şeria'daki duruma ilişkin bir rapor paylaştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki 10 binlerce yerinden edilmiş kişinin uygun barınak, temel hizmetler ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğu bildirilen raporda, Ocak 2025'te Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da "Demir Duvar" adını verdiği saldırılar başlattığı kaydedildi.

Raporda, "(Saldırılar) Binlerce kişiyi zorla yerinden ederek, onları son derece tehlikeli bir durumda bıraktı. İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini derhal durdurmalı. İnsani müdahale genişletilmeli ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır." denildi.

İsrail ordusunun, Gazze'de çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırı fiziksel şiddeti artırdığı vurgulanan raporda, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bu süreçte 187'si çocuk olmak üzere toplamda 930 Filistinlinin öldürüldüğü paylaşıldı.

Raporda, İsrail'in, sağlık çalışanları ve hastalar üzerindeki sistematik baskı uyguladığına işaret edilen raporda, sağlık hizmetlerine erişimin ciddi anlamda engellendiği bildirildi.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin ruh sağlığı durumunun endişe verici olduğu kaydedilen raporda, birçok hastanın baskınlar ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle stres, kaygı ve depresyon gibi sorunlar yaşadığı aktarıldı.

MSF'in acil ihtiyaçlara yanıt vermeye devam ettiğine işaret edilen raporda, yerinden edilmenin ölçeği ve yetersiz uluslararası müdahalenin ortasında tırmanan insani krizin büyük bir zorluk oluşturduğu ve Batı Şeria'daki ihtiyaçların daha da kötüleştiğinin altı çizildi.

"İnsani müdahalenin kapsamı genişletilmeli"

Raporda görüşlerine yer verilen Vingne, Batı Şeria'da bu ölçekte zorla yerinden edilme ve kampların yıkılmasının onlarca yıldır görülmediğini belirtti.

Vingne, "İsrail güçleri kamplara erişimi engellediği, evleri ve altyapıyı tahrip ettiği için insanlar evlerine dönemiyor. Kamplar harabe ve toz haline geldi. İsrail buna son vermeli ve insani müdahalenin kapsamı genişletilmeli." ifadelerini kullandı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan mülteci kamplarına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı. Saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü ve yüzlerce Filistinli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Zorla Yerinden Edilme Krizi - Son Dakika

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