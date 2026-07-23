Batı Zavtar'da Arama Kurtarma Çalışmaları

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun konuşlandığı Batı Zavtar beldesine giren sağlık ekipleri, enkaz altından 3 kişinin cenazesini çıkardı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sağlık ekipleri ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde bulunan Batı Zavtar beldesinde yürüttükleri arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Beldede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Batı Zavtar beldesinde çok sayıda ev, İsrail saldırılarında hedef alınarak yıkılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz'da, Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde güneydeki Furun, Batı Zavtar, Sırayfa beldelerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirmişti.
Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Batı Zavtar beldesinde 21 Temmuz'da konuşlanarak arama tarama faaliyetleri başlatmıştı.
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